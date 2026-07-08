L'équipe nationale d'Égypte accueillie en héros par les supporters malgré la défaite

Malgré une élimination douloureuse aux portes des quarts de finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine, l'équipe nationale d'Égypte a reçu un hommage inattendu à son camp de base. Bien que le tournoi soit terminé pour eux, le capitaine Mohamed Salah et ses coéquipiers ont été accueillis sous les acclamations de centaines de fans à leur hôtel, rapporte Goal.com. rapporte .

Jusqu'à la 79e minute du match au stade d'Atlanta, les Égyptiens menaient 2-0 contre les champions du monde en titre et étaient tout proches d'atteindre les quarts de finale pour la première fois de leur histoire. Cependant, un retournement de situation en fin de match a brisé les rêves des « Pharaons ». Les buts de Cristian Romero, Lionel Messi et Enzo Fernández ont offert une victoire héroïque à l'Argentine.

Selon Goal.com, les joueurs, abattus après la défaite, ont été surpris de voir une foule immense les attendre à l'hôtel pour les soutenir. Mohamed Salah et ses coéquipiers se sont arrêtés pour applaudir longuement leurs fidèles supporters en signe de gratitude.

Hossam Hassan et la controverse arbitrale

Après le match, le sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan, a vivement critiqué l'arbitrage. Mécontent des décisions du VAR, il a affirmé qu'un but valable de son équipe avait été annulé. Notamment, le but de Mostafa Zico, refusé pour une faute imaginaire, a pesé lourd sur l'issue de la rencontre.

« Nous n'avons pas vu de justice sur le terrain. Un penalty qui aurait dû être sifflé en notre faveur n'a même pas été vérifié par le VAR, et notre deuxième but a été annulé pour une raison incompréhensible. La faute d'Alexis Mac Allister tirant le maillot de notre joueur était évidente, mais les arbitres ont ignoré cela. La vie est injuste, mais pourquoi n'y a-t-il pas de justice dans le sport ? » a déclaré Hassan.

Cette défaite est un coup dur pour le football égyptien, car l'équipe était à un pas de réaliser sa meilleure performance historique. Durant le tournoi, Mohamed Salah a marqué un but contre la Nouvelle-Zélande et a été la figure centrale de l'attaque égyptienne face à l'Argentine.

Désormais, l'avenir de la star de 32 ans suscite de nombreuses interrogations. Étant donné que Mohamed Salah aura 38 ans lors de la Coupe du Monde 2030, les spéculations vont bon train sur le fait qu'il s'agissait peut-être de son dernier grand tournoi international. Pour l'instant, l'attaquant de Liverpool n'a fait aucune déclaration officielle sur son avenir en sélection.