Un avion cargo en provenance de Sharjah a disparu des radars

Au Pakistan, un appareil appartenant à la compagnie aérienne K2 Airways, Boeing 737-400, a disparu des écrans radar pendant son vol. Une opération de recherche et de sauvetage à grande échelle a été lancée suite à cet incident.

Il est rapporté que l'avion effectuait un vol entre Sharjah, aux Émirats arabes unis, et Karachi, au Pakistan. Cependant, l'appareil a perdu le contact avec les contrôleurs aériens alors qu'il survolait la mer d'Arabie, à environ 250 kilomètres à l'ouest de Karachi.

Cinq membres d'équipage se trouvaient à bord. Selon l'Autorité aéroportuaire du Pakistan, les radars ont enregistré une chute brutale de l'altitude de l'avion et une déviation de sa trajectoire habituelle.

Selon les premières informations, le pilote avait signalé aux contrôleurs une défaillance du système de navigation quelques minutes avant la coupure des communications.

Des recherches intensives sont actuellement menées dans la mer d'Arabie pour localiser l'appareil. L'opération implique des navires de la marine pakistanaise, un avion de surveillance radar ainsi que «Lahore» un navire commercial. Le sort de l'avion et les causes de l'incident restent inconnus.