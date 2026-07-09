Un agneau qui fait le mort en Chine devient une star d'Internet !

La vidéo d'un agneau en Chine est devenue virale sur les réseaux sociaux. La raison : il s'allonge et reste immobile dès que des gens s'approchent.

Au premier abord, on pourrait croire que l'agneau s'est évanoui ou qu'il est malade. Mais selon son propriétaire, c'est une ruse qu'il utilise lorsqu'il se sent menacé.

Lorsque l'agneau a été emmené au marché pour la première fois, les acheteurs ne lui ont pas fait confiance. Pensant qu'il n'était pas en bonne santé, ils ont refusé de l'acheter.

Après que la vidéo est devenue populaire, l'intérêt pour lui a grimpé. Certains ont même proposé 130 000 yuans, soit environ 18 000 dollars, pour l'acquérir.

Malgré ces offres, son propriétaire a déclaré qu'il ne le vendrait pas. Désormais, cet agneau est connu sur les réseaux sociaux comme l'« acteur » qui fait le mort.