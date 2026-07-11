Une femme recrutée pour un attentat via une « relation amoureuse »

·61·Monde
Une femme recrutée pour un attentat via une « relation amoureuse »

Le Service fédéral de sécurité (FSB) de Russie a annoncé avoir déjoué un attentat terroriste préparé à Moscou contre un haut gradé du ministère de la Défense.

Selon le rapport de l'agence, une citoyenne russe née en 2001 a été arrêtée dans le cadre de cette affaire. Le FSB affirme qu'elle collaborait avec les services spéciaux ukrainiens.

Il est rapporté que la femme a été recrutée en 2024 via WhatsApp. Elle avait pour mission de collecter des informations sur certains sites à Moscou et Saint-Pétersbourgde surveiller le domicile et le véhicule du militaire, et de transmettre les données obtenues à un coordinateur en Ukraine.

Le FSB précise que la femme avait préparé un appartement en location pour la personne chargée de perpétrer l'attentat. Les services ont également indiqué que pour la convaincre d'exécuter ces ordres, le coordinateur ukrainien s'était fait passer pour un homme ayant des sentiments pour elle, lui promettant d'entretenir une relation amoureuse.

Le FSB russe a annoncé que l'enquête sur cette affaire est en cours.

Des agents du FSB arrêtent une femme sur fond de Place Rouge.
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