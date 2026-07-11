Frappe de missile balistique sur Kiev : 10 blessés

·39·Monde
Frappe de missile balistique sur Kiev : 10 blessés

Dix personnes, dont un enfant, ont été blessées lors d'une nouvelle attaque au missile sur Kiev. Selon les autorités ukrainiennes, les frappes ont également endommagé des infrastructures civiles et industrielles de la ville.

La partie russe a déclaré que l'attaque visait des entreprises liées à l'industrie militaire ukrainienne.

Dix personnes blessées

Selon le Service d'urgence d'Ukraine, dix personnes au total ont été blessées à la suite du bombardement de Kiev.

Parmi les victimes figure un enfant. Aucune information détaillée sur leur état de santé ou la gravité des blessures n'a été communiquée pour le moment.

Quels objets ont été endommagés ?

Selon les informations du Service d'urgence d'Ukraine, les frappes ont endommagé :

  • la chaussée ;

  • un immeuble de bureaux ;

  • deux entrepôts.

Les secouristes et les services d'urgence sont intervenus sur les lieux.

Klitschko s'exprime sur les missiles balistiques

Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a indiqué que des missiles balistiques ont été utilisés lors de l'attaque.

Il est conseillé aux habitants de la ville de respecter les règles de sécurité et de rester dans les abris pendant l'alerte aérienne.

Qu'a dit la partie russe ?

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les frappes sur Kiev avaient « endommagé des entreprises de l'industrie militaire ukrainienne ».

L'agence russe a également rapporté que des frappes avaient visé des infrastructures portuaires dans les villes d'Odessa, Tchernomorsk et Izmail.

Pour l'instant, il n'est pas possible de confirmer de manière indépendante les informations fournies par les parties. Les données sur les conséquences de l'attaque et l'ampleur des dégâts pourraient être mises à jour.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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