Xavi sur Lamine Yamal : « J'ai tout de suite compris qu'il avait un talent unique au niveau de Messi »

L'ancien entraîneur du FC Barcelone, Xavi, a partagé ses impressions sur l'arrivée de la jeune pépite Lamine Yamal et ses premiers entraînements. Selon le technicien, le joueur de 17 ans a le potentiel pour devenir non seulement le visage de l'équipe, mais aussi celui du football mondial pour les 20 prochaines années. Xavi l'a comparé à l'effervescence et au talent qui entouraient Lionel Messi à ses débuts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans un article écrit pour The Athletic, Xavi a souligné qu'il avait entendu parler de Lamine Yamal pour la première fois alors qu'il jouait encore à l'académie du FC Barcelone. Selon l'entraîneur, tout le monde au sein du club parlait d'un enfant prodige apparu à « La Masia ». Cette situation a rappelé à Xavi l'atmosphère qui régnait avant l'arrivée du jeune Lionel Messi dans l'équipe première.

« J'avais entendu parler de lui avant même de le voir. Les gens ne cessaient de parler de ce garçon, tout comme avec Leo Messi. On m'avait dit qu'il y avait un jeune qui jouait très bien et qui se distinguait nettement des autres. Le même scénario s'est répété avec Lamine », se souvient la légende barcelonaise.

Premier test et décision inattendue

Xavi a vu le jeu de Lamine Yamal pour la première fois lors d'un match de l'équipe de jeunes enregistré par le club. À l'époque, bien qu'il n'ait eu que 15 ans, le joueur a fait preuve d'une véritable capacité de leadership sur le terrain. Lors de ce match, il a marqué un but et délivré deux passes décisives. Selon l'entraîneur, sa vitesse de prise de décision et son sang-froid ont stupéfié les experts.

Après cet événement, Xavi a exigé que le jeune talent soit immédiatement intégré aux entraînements de l'équipe première. Bien que la direction du club ait conseillé d'attendre un peu en raison de questions contractuelles, l'entraîneur est resté ferme. Il avait compris que les compétences de Yamal étaient déjà prêtes pour le football professionnel.

« Quand il est venu s'entraîner à 15 ans, on pouvait remarquer quelque chose de spécial chez lui. Il était un dribbleur incroyable et ne commettait pratiquement aucune erreur. Dans le jeu de position et lors des oppositions avec l'équipe première, il agissait comme un joueur expérimenté. J'ai vu qu'il était prêt et je lui ai donné l'opportunité de faire ses débuts », déclare Xavi.

Le protagoniste du futur

Les actions de Lamine Yamal sur le terrain rappellent à bien des égards la jeunesse de légendes comme Diego Maradona, Pelé et Ronaldo. Les experts louent sa conduite de balle et sa capacité à lire le jeu. Actuellement, il est devenu une pièce maîtresse non seulement du FC Barcelone, mais aussi de l'équipe nationale d'Espagne.

Dans son article, Xavi a souligné que Yamal est également très fort sur le plan psychologique. Selon lui, le fait que le jeune joueur ne se laisse pas griser par la célébrité et continue de travailler sur lui-même fera de lui un candidat majeur au « Ballon d'Or » dans les années à venir. Le monde du football assiste au début d'une nouvelle ère, et cette ère devrait être associée au nom de Lamine Yamal.