Un chauffeur ouzbek accusé de la mort d'un footballeur aux États-Unis

Aux États-Unis, Behzod Asrorov, un chauffeur de camion ouzbek de 42 ans, fait face à de graves accusations après un accident de la route mortel. La tragédie a coûté la vie au gardien de but de 21 ans de l'équipe de football de l'Université du Massachusetts.

Selon les enquêteurs, le chauffeur aurait tenté de dissimuler des données sur les mouvements du camion après l'accident. L'affaire a également suscité de nouveaux débats aux États-Unis concernant la maîtrise de la langue et les exigences de sécurité pour les chauffeurs étrangers.

Comment l'accident s'est-il produit ?

Selon les documents d'enquête, le camion conduit par Behzod Asrorov est entré en collision avec la voiture légère dans laquelle circulait l'athlète.

Après le choc, le camion a dévié sur la voie opposée, provoquant des collisions impliquant plusieurs autres véhicules.

À la suite de l'incident, le gardien de but de 21 ans de l'équipe de football de l'Université du Massachusetts a succombé à ses blessures.

La police a utilisé un traducteur en ligne

Il a été rapporté qu'Asrorov est arrivé aux États-Unis en 2024 via une carte verte. Comme il ne parlait pas anglais, les policiers ont communiqué avec lui à l'aide d'un traducteur en ligne.

C'est précisément cette situation qui a intensifié les débats aux États-Unis sur les exigences linguistiques pour les chauffeurs de camion.

Quelles preuves les enquêteurs avancent-ils ?

Selon les forces de l'ordre, le chauffeur pourrait avoir tenté de détruire ou de dissimuler certaines preuves après l'accident.

L'enquête a relevé les faits suivants :

la caméra embarquée du camion a été déconnectée ;

trois téléphones portables ont été endommagés ;

le dispositif enregistrant le temps de travail et les mouvements du chauffeur a été saboté.

Les enquêteurs estiment que ces actions ont été entreprises pour masquer des informations sur les mouvements du camion avant l'accident.

Quelles accusations ont été portées ?

Behzod Asrorov a été inculpé d'homicide involontaire et de falsification de preuves.

Pour l'instant, sa culpabilité n'a pas été définitivement confirmée par le tribunal. L'enquête et les procédures judiciaires sont en cours.

La tragédie est devenue un débat politique

L'incident a provoqué un grand émoi dans l'opinion publique américaine. Le ministre américain des Transports a appelé à restreindre l'emploi des chauffeurs de camion ne maîtrisant pas suffisamment l'anglais.

Désormais, cette affaire devrait susciter d'importantes discussions non seulement sur la responsabilité individuelle, mais aussi sur les exigences linguistiques et professionnelles pour les chauffeurs de transport commercial aux États-Unis.