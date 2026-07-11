Pénurie d'essence en Russie : la production ne couvre que 65 % de la demande

La production d'essence en Russie a chuté brutalement, ne couvrant plus que 65 % de la demande saisonnière moyenne. Avec l'augmentation de la consommation estivale, le déficit quotidien a dépassé les niveaux observés en juin.

Selon des sources de Reuters, la situation pourrait s'améliorer dans la seconde moitié de juillet. Toutefois, cela dépend de la remise en service des raffineries, de l'augmentation des importations et de l'absence de nouvelles attaques.

Le déficit quotidien atteint 45 000 tonnes

Les interlocuteurs de l'agence indiquent que le déficit quotidien en essence en Russie s'élève à 40 000–45 000 tonnes.

Cela représente environ 35 % de la demande totale pour la saison estivale, contre environ 25 % en juin.

Ainsi, la pénurie sur le marché s'est aggravée en l'espace d'un mois.

Quelle est la consommation d'essence en été ?

Selon les estimations de Reuters, la consommation quotidienne d'essence en Russie atteint 115 000–120 000 tonnes au pic de la demande estivale.

Le volume de production actuel ne suffit pas à couvrir ces besoins.

La hausse de la demande est généralement influencée par :

la saison des vacances ;

l'augmentation du trafic automobile ;

les travaux agricoles ;

l'intensification du tourisme intérieur.

Quand la situation pourrait-elle s'améliorer ?

Les sources de l'agence ont indiqué que la situation pourrait se stabiliser légèrement dans la seconde moitié de juillet.

Trois conditions principales sont nécessaires :

la reprise des activités des raffineries de pétrole ;

l'augmentation des importations d'essence ;

l'absence de nouvelles attaques contre les usines.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la pénurie pourrait se prolonger.

Y aura-t-il un impact sur les prix ?

Le texte ne fournit pas de prévisions précises sur les prix de l'essence. Cependant, le fait que la production soit inférieure à la demande pourrait accroître la pression sur les prix et l'approvisionnement du marché intérieur.

La question principale reste : dans quelle mesure les usines russes pourront-elles rétablir la production avant le pic de la demande estivale ?