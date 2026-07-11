Pénurie d'essence en Russie : la production ne couvre que 65 % de la demande

·32·Monde
Pénurie d'essence en Russie : la production ne couvre que 65 % de la demande

La production d'essence en Russie a chuté brutalement, ne couvrant plus que 65 % de la demande saisonnière moyenne. Avec l'augmentation de la consommation estivale, le déficit quotidien a dépassé les niveaux observés en juin.

Selon des sources de Reuters, la situation pourrait s'améliorer dans la seconde moitié de juillet. Toutefois, cela dépend de la remise en service des raffineries, de l'augmentation des importations et de l'absence de nouvelles attaques.

Le déficit quotidien atteint 45 000 tonnes

Les interlocuteurs de l'agence indiquent que le déficit quotidien en essence en Russie s'élève à 40 000–45 000 tonnes.

Cela représente environ 35 % de la demande totale pour la saison estivale, contre environ 25 % en juin.

Ainsi, la pénurie sur le marché s'est aggravée en l'espace d'un mois.

Quelle est la consommation d'essence en été ?

Selon les estimations de Reuters, la consommation quotidienne d'essence en Russie atteint 115 000–120 000 tonnes au pic de la demande estivale.

Le volume de production actuel ne suffit pas à couvrir ces besoins.

La hausse de la demande est généralement influencée par :

  • la saison des vacances ;

  • l'augmentation du trafic automobile ;

  • les travaux agricoles ;

  • l'intensification du tourisme intérieur.

Quand la situation pourrait-elle s'améliorer ?

Les sources de l'agence ont indiqué que la situation pourrait se stabiliser légèrement dans la seconde moitié de juillet.

Trois conditions principales sont nécessaires :

  • la reprise des activités des raffineries de pétrole ;

  • l'augmentation des importations d'essence ;

  • l'absence de nouvelles attaques contre les usines.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la pénurie pourrait se prolonger.

Y aura-t-il un impact sur les prix ?

Le texte ne fournit pas de prévisions précises sur les prix de l'essence. Cependant, le fait que la production soit inférieure à la demande pourrait accroître la pression sur les prix et l'approvisionnement du marché intérieur.

La question principale reste : dans quelle mesure les usines russes pourront-elles rétablir la production avant le pic de la demande estivale ?

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Frappe de missile balistique sur Kiev : 10 blessésFrappe de missile balistique sur Kiev : 10 blessésAujourd'hui, 13:39Une femme recrutée pour un attentat via une « relation amoureuse »Une femme recrutée pour un attentat via une « relation amoureuse »Aujourd'hui, 13:11Un chauffeur ouzbek accusé de la mort d'un footballeur aux États-UnisUn chauffeur ouzbek accusé de la mort d'un footballeur aux États-UnisAujourd'hui, 13:00Meurtre atroce au Royaume-Uni : La célèbre politicienne Ann Widdecombe retrouvée morte chez elleMeurtre atroce au Royaume-Uni : La célèbre politicienne Ann Widdecombe retrouvée morte chez elleAujourd'hui, 12:49«Je vais tabasser Conor sans pitié» : Holloway fait une déclaration avant le combat«Je vais tabasser Conor sans pitié» : Holloway fait une déclaration avant le combatAujourd'hui, 11:43Une vitre brisée en plein vol : un passager partiellement éjectéUne vitre brisée en plein vol : un passager partiellement éjectéAujourd'hui, 11:18
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois