Benfica lance les manœuvres pour le transfert de Joao Palhinha : Marco Silva attend son ancien protégé

Le club portugais de Benfica se prépare à franchir une étape importante pour renforcer son effectif. Le nouvel entraîneur de l'équipe, Marco Silva, souhaite collaborer à nouveau avec son ancien protégé, Joao Palhinha, actuellement membre du Bayern Munich. Ce transfert est devenu l'objectif principal pour consolider le milieu de terrain de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations, après que Tottenham a renoncé à son option d'achat pour le joueur qui a passé la saison dernière en prêt à Londres, Benfica cherche à profiter de cette situation. D'après Goal.com, les relations étroites entre Marco Silva et Joao Palhinha pourraient jouer un rôle décisif dans la réalisation de cet accord. Ils ont déjà travaillé ensemble avec succès en Premier League anglaise, au sein de l'équipe de Fulham.

Obstacles financiers et processus de négociation

Actuellement, la direction du club lisboète, notamment Rui Costa et Mario Branco, étudie les aspects financiers de ce transfert. Le Bayern Munich avait dépensé 50 millions d'euros pour le joueur en 2024, mais le géant allemand est désormais prêt à examiner des offres avoisinant les 20 millions d'euros. Bien qu'il s'agisse d'une opportunité favorable pour Benfica, le salaire élevé du joueur pourrait peser sur le budget du club.

Selon les informations publiées par le journal A Bola, la direction de Benfica envisage également l'option d'un prêt pour réaliser le transfert. Selon cette formule, le joueur serait d'abord prêté, avec une clause d'achat obligatoire incluse dans le contrat. Cette méthode permet au club de renforcer son effectif tout en maintenant sa stabilité financière.

Concurrence et importance tactique

Dans la lutte pour Joao Palhinha, non seulement le club portugais, mais aussi les équipes italiennes de la Juventus et de l'AC Milan ont manifesté leur intérêt. Cependant, le désir du joueur de retourner dans son pays natal devrait jouer en faveur de Benfica. Marco Silva ne propose pas le milieu défensif de 31 ans uniquement pour des raisons sentimentales, mais pour combler les lacunes tactiques dans le jeu de l'équipe.

Selon l'entraîneur, Palhinha apportera de la stabilité à la ligne défensive et permettra aux joueurs offensifs d'évoluer avec plus de liberté. Actuellement, l'équipe a déjà signé des joueurs comme Clément Lenglet et Jakub Kamiński, mais le milieu de terrain central reste la priorité absolue de Silva.

Pour que le transfert atteigne sa phase finale, Benfica devra vendre plusieurs joueurs et libérer de la masse salariale. Si toutes les questions financières sont résolues positivement, le membre de l'équipe nationale portugaise pourrait se rendre à Lisbonne prochainement. Ce transfert sera sans aucun doute d'une grande aide pour Benfica, non seulement dans le championnat national, mais aussi lors des matchs de la Ligue des champions.