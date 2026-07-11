Meurtre atroce au Royaume-Uni : La célèbre politicienne Ann Widdecombe retrouvée morte chez elle

Au Royaume-Uni, Ann Widdecombe, politicienne renommée et ancienne députée connue pour ses positions conservatrices, a été retrouvée morte à son domicile. Cet événement tragique a secoué les cercles politiques du pays. Bien que la police ait arrêté un homme de 26 ans suspecté du meurtre, il a été précisé que le crime ne semble pas lié à des motifs politiques ou au terrorisme pour le moment. Zamin.uz a rassemblé les détails du crime et les réactions des dirigeants britanniques.

Détails du meurtre et suspect

Les autorités britanniques ont révélé les premières informations officielles sur cet événement tragique :

Le corps d'Ann Widdecombe, âgée de 78 ans, a été découvert le 9 juillet à son domicile dans le village de Haytor Vale, situé près du parc national de Dartmoor, dans le comté de Devon, au sud-ouest de l'Angleterre.

Les forces de l'ordre ont officiellement communiqué sur l'affaire le 10 juillet, après l'arrestation du suspect.

L'homme de 26 ans suspecté du meurtre a été arrêté dans la ville de Newton Abbot.

Le chef de la police de Devon et Cornouailles, Matt Longman, a indiqué que la victime présentait de graves blessures.

La police a confirmé que le suspect est un ressortissant britannique et a conclu provisoirement que ce crime n'est pas lié à un acte terroriste ou à des motifs politiques. L'enquête se poursuit.

Qui était Ann Widdecombe ? (Parcours politique)

Ann Widdecombe était connue sur la scène politique britannique pour ses positions intransigeantes et fermes :

Carrière parlementaire : Elle a été députée de la Chambre des communes pour le Parti conservateur de 1987 à 2010.

Rôle au gouvernement : Entre 1990 et 1997, elle a occupé des postes de ministre adjointe dans les domaines de la sécurité sociale, de l'emploi et de l'intérieur sous le gouvernement du Premier ministre John Major.

Position ferme : Elle s'opposait à l'extension du droit à l'avortement et à la légalisation de l'euthanasie, mais était favorable au rétablissement de la peine de mort dans le pays.

Brexit et dernières années : Après avoir quitté le Parlement, elle a participé à des émissions de téléréalité populaires. Plus tard, elle est devenue députée européenne sous la bannière du Brexit Party dirigé par Nigel Farage. Depuis 2023, elle travaillait comme représentante active et oratrice du parti Reform UK connu pour sa politique stricte contre l'immigration.

Réaction de Londres : Le pays est sous le choc

Suite au décès de la politicienne, le Royaume-Uniet ses dirigeants actuels et anciens ont exprimé leurs condoléances :

Keir Starmer (Premier ministre du Royaume-Uni) : « C'est une nouvelle absolument terrible. J'adresse mes condoléances à sa famille et à ses proches. Ann Widdecombe a occupé une place importante dans la vie politique britannique pendant de nombreuses années. » Le Premier ministre a également souligné que la sécurité des législateurs du pays est une priorité nationale, appelant à défendre des valeurs communes au-delà des clivages politiques.

Nigel Farage (Chef du parti Reform UK) : Exprimant son profond choc face à ce décès, il a souligné que la vie des personnalités publiques devient de plus en plus dangereuse.