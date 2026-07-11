Un nouveau smartphone avec une batterie record de 10 000 mAh en préparation en Chine

Une nouvelle révolution technologique est attendue sur le marché des smartphones. L'un des fabricants chinois travaille sur un nouveau flagship qui sera non seulement doté d'une batterie haute capacité, mais qui dominera également en termes de clarté d'image et de rapidité. Grâce à ses caractéristiques techniques, cet appareil pourrait surpasser de nombreux smartphones gaming actuellement disponibles sur le marché. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon l'insider renommé Digital Chat Station, le nouveau gadget sera équipé d'une batterie massive de 10 000 mAh. Actuellement, le fabricant teste deux variantes de la batterie. Dans les deux cas, la teneur en silicium de la batterie est d'environ 25 %. Cette technologie permet d'augmenter considérablement la capacité sans accroître la taille de la batterie.

Un autre aspect unique de l'appareil réside dans son écran. Il est rapporté que le smartphone sera doté d'un écran avec un taux de rafraîchissement de 185 Hz. Ce chiffre est bien supérieur au standard de 120 Hz des flagships actuels ou aux 144-165 Hz des appareils gaming. Une telle fréquence garantit une fluidité extrême de l'interface et une précision maximale dans les jeux dynamiques.

La nouvelle étape de la marque OnePlus

Selon les experts, il s'agit du futur flagship de la marque OnePlus . Auparavant, des rapports circulaient déjà sur le fait que cette marque travaillait sur des écrans à 185 Hz. Le fait que d'autres grands fabricants ne se précipitent pas encore pour produire en masse des écrans à une telle fréquence pourrait offrir un avantage concurrentiel unique à OnePlus.

La performance du smartphone sera assurée par le tout dernier processeur de la série Snapdragon 8 de Qualcomm. Cette puce garantit non seulement une vitesse élevée, mais aussi une efficacité énergétique. La technologie de charge rapide de 100 W permettra de recharger même une batterie de 10 000 mAh en peu de temps.

Il est intéressant de noter que le nouvel appareil disposera d'un mode « super-performance », qui améliorera la fonction de charge inversée (reverse charging) pour d'autres appareils externes. Cela élargit les possibilités d'utiliser le smartphone comme une véritable batterie externe (powerbank).

Digital Chat Station est une source fiable qui a déjà annoncé en avant-première des innovations technologiques majeures. Il avait notamment prédit avec précision les caractéristiques des modèles Xiaomi 15 et Xiaomi 15 Pro, ainsi que le fait que le smartphone Realme GT 7 Pro serait équipé d'un écran Samsung. Par conséquent, les informations sur ce nouveau flagship devraient être confirmées prochainement.

Sur le marché, les appareils OnePlus sont réputés pour la qualité de leur logiciel et leurs caractéristiques techniques puissantes. Si ce modèle est lancé, il deviendra sans aucun doute le choix idéal pour les voyageurs et les amateurs de jeux mobiles.