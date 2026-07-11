Harry Kane sur sa partie de golf avec Donald Trump : C'était une expérience surréaliste

Le capitaine de l'équipe d'Angleterre et attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, a partagé ses impressions sur sa partie de golf avec le président américain Donald Trump en Floride. Le footballeur a qualifié cette rencontre d'« expérience surréaliste », saluant les compétences sportives de l'homme politique de 80 ans. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Alors qu'il se prépare pour le quart de finale de la Coupe du Monde contre la Norvège, Harry Kane a révélé les détails de cet événement lors d'une conférence de presse à Miami. Selon lui, la rencontre a eu lieu il y a environ 18 mois, alors que le joueur passait des vacances dans la région de Palm Beach. Soulignant qu'une invitation personnelle du président ne pouvait être refusée, Kane n'a pas caché son admiration pour la condition physique et la précision du politicien pendant le jeu.

Les compétences du président au golf

« Quand le président vous invite quelque part, il est difficile de refuser. Le rencontrer et jouer au golf avec lui a vraiment été une expérience unique. Pour être honnête, son jeu est très bon. Je rêve de jouer à ce niveau quand j'aurai son âge », a déclaré Harry Kane, selon le média ixbt.com.

Donald Trump, de son côté, a également exprimé des avis positifs sur Harry Kane via sa plateforme Truth Social. Après la victoire 3-2 de l'Angleterre contre le Mexique en huitièmes de finale, Trump a félicité le joueur tant sur le plan personnel que professionnel, le qualifiant de « personne formidable et de golfeur talentueux ».

Visite de David Beckham à l'équipe nationale

Le camp de l'équipe d'Angleterre n'est pas seulement au centre de l'actualité pour ses liens avec les politiciens, mais aussi pour le soutien de joueurs légendaires. Sir David Beckham a rendu visite aux « Three Lions » qui s'entraînent à la base de l'Inter Miami. Cette visite a servi de source de motivation supplémentaire pour les joueurs avant ce match crucial.

Harry Kane a indiqué qu'il est en contact permanent avec Beckham et que le milieu de terrain légendaire lui envoie des messages après presque chaque match. « Il nous a souhaité bonne chance. David est un fervent supporter de l'Angleterre et nous savons tous à quel point il était important pour lui de défendre l'honneur de l'équipe nationale et de porter le brassard de capitaine », a ajouté l'attaquant.

Actuellement, l'équipe d'Angleterre concentre toute son attention sur le match décisif contre la Norvège. L'état psychologique des leaders comme Harry Kane et l'ambiance au sein du groupe devraient jouer un rôle déterminant pour atteindre le prochain tour du tournoi. La communauté du football suit avec grand intérêt non seulement les actions sur le terrain, mais aussi les rencontres fascinantes des stars en dehors de celui-ci.