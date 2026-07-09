Des robots humanoïdes se sont mariés pour la première fois en Russie

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Des robots humanoïdes se sont mariés pour la première fois en Russie

Le 9 juillet, dans la capitale russe Moscou, une cérémonie de mariage symbolique pour des robots humanoïdes a été organisée pour la première fois dans l'histoire du pays. Selon l'agence « RIA Novosti », les robots humanoïdes nommés Robert et Matilda, présentés précédemment au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF-2026), se sont « mariés » à la bibliothèque Pouchkine.

Lors de la cérémonie, Robert, conçu comme un employé de bureau et blogueur, et Matilda, créée sous l'apparence d'une ballerine, ont formé une union matrimoniale. La cérémonie a été dirigée par Maria Pantyukhina. Elle a annoncé cet événement comme le premier mariage de robots humanoïdes en Russie et, après l'échange de vœux et d'alliances symboliques, les a officiellement déclarés « époux robots ».

Deux robots en tenue de mariés avec une femme debout entre eux.

Un autre aspect intéressant de la cérémonie est que les alliances des nouveaux « mariés » ont été apportées sur scène par un chien-robot nommé Dogmatik. Cette scène a suscité un grand intérêt parmi les participants et les invités.

Les développeurs des robots IT-Imperial , la directrice générale adjointe de l'entreprise, Anna Bagdasaryan, a souligné que de tels événements servent à attirer l'attention du public sur la robotique humanoïde et à démontrer comment les robots peuvent être utiles dans la vie humaine.

Selon elle, l'automatisation des processus de travail permet aux gens de disposer de plus de temps libre et de se concentrer sur la culture et la vie personnelle. La robotique moderne joue un rôle important dans la réalisation de ces objectifs.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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