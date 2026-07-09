L'Ukraine se rapproche des essais de missiles : Moscou mentionné dans la déclaration

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L'Ukraine se rapproche des essais de missiles : Moscou mentionné dans la déclaration

Denis Stillerman, concepteur en chef de la société ukrainienne Fire Point, a annoncé qu'une étape importante concernant le missile balistique du pays approche.

Selon le représentant de l'entreprise qui développe le missile « Flamingo », il ne reste qu'une seule étape avant de commencer les essais en vol : le test du moteur.

Un pas de plus vers les essais en vol

Stillerman Liga.net a parlé du processus de préparation du missile balistique ukrainien lors d'une interview accordée à la publication.

Il a déclaré qu'à ce stade, la tâche principale consiste à effectuer le test du moteur.

« Nous allons simplement tester le moteur, puis nous commencerons les essais en vol », a-t-il déclaré.

La vérification de l'exécution des commandes algorithmiques par le missile

Le concepteur en chef a souligné qu'au cours de la phase suivante, le système de guidage du missile, sa stabilité en vol et l'exécution des instructions algorithmiques seront surveillés.

Selon Stillerman, si le missile est confirmé comme étant contrôlé et se déplaçant selon les algorithmes définis, l'étape suivante sera franchie.

La déclaration sur le territoire russe a attiré l'attention

Le représentant de Fire Point a également évoqué la possibilité que des essais soient menés sur le territoire russe lors de l'interview.

« À l'automne, nous testerons nos missiles en Russie », a déclaré Stillerman.

Selon lui, Moscou a été mentionnée comme première cible. Des entreprises militaires protégées ont également été citées comme cibles potentielles.

Fire Point et le projet « Flamingo »

Fire Point est mentionnée comme l'entreprise ukrainienne développant le missile « Flamingo ».

Cette déclaration des représentants de l'entreprise pourrait intensifier les discussions autour du programme de missiles ukrainien. Surtout lorsqu'il s'agit de missiles balistiques, d'essais en vol et du territoire russe, ce sujet attire une grande attention d'un point de vue militaro-politique.

L'automne pourrait être une phase décisive

Pour l'instant, les informations principales sur le projet reposent sur les déclarations du représentant de l'entreprise.

Cependant, si les délais annoncés par Stillerman sont respectés, les mois d'automne pourraient devenir l'une des étapes les plus importantes pour le programme de missiles ukrainien. Cela pourrait également influencer l'équilibre militaire dans la guerre et les calculs de sécurité intérieure de la Russie.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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