Une bombe de 500 kg datant de la Seconde Guerre mondiale découverte en Allemagne

Une grosse bombe aérienne datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte dans le Johannes-Gisberts-Park de Cologne. L'engin de 500 kilogrammes a été trouvé lors de recherches spéciales menées ces derniers jours.

Les experts avaient d'abord inspecté 150 sites suspects dans la zone. La plupart ont été déclarés sûrs, réduisant la liste à 14 points. La bombe aérienne se trouvait dans l'un d'eux.

En raison de cette découverte, un périmètre de sécurité de 500 mètres a été établi. Environ 4 300 personnes ont été temporairement évacuées.

L'hôpital pour enfants situé près du Johannes-Gisberts-Park a également été évacué. Les 43 patients qui y étaient soignés ont été transférés dans d'autres hôpitaux.

L'évacuation a également affecté les activités de la crèche, de la piscine Lentpark et du jardin botanique.

Plusieurs rues de Cologne ont été fermées pendant la neutralisation de la bombe. La circulation sur les routes menant au pont a également été restreinte. De plus, une ligne de tramway et trois lignes de bus ont été temporairement suspendues.