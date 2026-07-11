Scaloni s'exprime sur la retraite de Messi

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Scaloni s'exprime sur la retraite de Messi

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Scaloni, a répondu à la question concernant la fin de carrière de Lionel Messi. Selon lui, la star argentine peut rester au plus haut niveau aussi longtemps qu'elle le souhaite.

Scaloni a également salué la forme actuelle de Messi, affirmant qu'il est difficile d'imaginer à quel point il était fort durant sa jeunesse.

« Tant qu'il ne s'arrête pas, il restera le meilleur »

Le journal Mundo Deportivo a rapporté les propos suivants de Scaloni :

« S'il ne s'arrête pas lui-même, il restera le meilleur. À 50 ans, non, bien sûr, mais tant qu'il le voudra, il restera le meilleur joueur. »

Le sélectionneur argentin a souligné que l'influence de Messi sur le football reste immense.

Scaloni se souvient de la jeunesse de Messi

L'entraîneur a également donné son avis sur le niveau de Messi à l'âge de 23-24 ans.

« Je n'arrive même pas à imaginer son niveau à 23 ou 24 ans au FC Barcelona. Nous en parlons souvent », a déclaré Scaloni.

Ces mots ont été interprétés comme un signe que Messi maintient un niveau élevé malgré le passage des années.

Messi participe à sa sixième Coupe du Monde

Lionel Messi dispute la sixième Coupe du Monde de sa carrière.

Dans ce Mondial, il est en tête du classement des buteurs avec 8 buts, Kylian Mbappé aux côtés de qui il mène la course.

De plus, Messi est le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde avec 21 buts.

Maintenant, la question principale est : quand Messi s'arrêtera-t-il ?

Il ressort des propos de Scaloni que le staff argentin considère toujours Messi comme la figure centrale de l'équipe.

Désormais, une seule question intéresse tous les fans : combien d'années Leo jouera-t-il encore à haut niveau ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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