Bonne nouvelle pour l'Angleterre avant les quarts de finale : trois joueurs font leur retour

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Bonne nouvelle pour l'Angleterre avant les quarts de finale : trois joueurs font leur retour

L'équipe nationale d'Angleterre a reçu des nouvelles positives concernant son effectif avant le match crucial des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026 contre la Norvège. Le sélectionneur Thomas Tuchel a confirmé que Declan Rice, Reece James et Marc Guéhi ont repris l'entraînement avec le groupe.

Cependant, l'Angleterre doit faire face à une absence importante : Jarell Quansah, exclu lors du match contre le Mexique, manquera la prochaine rencontre.

Trois joueurs de retour à l'entraînement

Selon Thomas Tuchel, Declan Rice, Reece James et Marc Guéhi sont tous revenus et ont participé à la séance d'entraînement collective.

« Ils sont tous les trois de retour et ont pris part à l'entraînement. C'est une excellente nouvelle. À l'exception du joueur suspendu, tout le monde est prêt à jouer », a déclaré le technicien allemand.

C'est un atout majeur pour l'Angleterre avant une étape décisive comme les quarts de finale.

Quansah ne jouera pas contre la Norvège

L'Angleterre s'était imposée 3-2 face au Mexique. Lors de ce match, le défenseur Jarell Quansah avait reçu un carton rouge.

Par conséquent, il est suspendu et ne pourra pas aider son équipe lors du quart de finale contre la Norvège.

Quand le match débutera-t-il ?

Le quart de finale entre la Norvège et l'Angleterre aura lieu le 12 juillet.

La rencontre débutera à 02h00, heure de Tachkent.

Le retour des cadres anglais offre à Tuchel de nombreuses options tactiques. La question principale est désormais de savoir quel impact ces retours auront sur le résultat face à la Norvège.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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