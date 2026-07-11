La possibilité évoquée par le président américain Donald Trump de fermer l'espace aérien ukrainien en tant que garantie de sécurité a suscité de vives inquiétudes et des protestations en Russie. Les politiciens et experts militaires russes avertissent qu'une telle mesure mènerait directement à un conflit armé majeur. Zamin.uz présente les détails entourant cette déclaration et la réaction de la partie russe.

La déclaration de Trump : contrôle aérien au-dessus de l'Ukraine

Dans une récente déclaration, le président américain Donald Trump a évoqué les garanties de sécurité pour l'Ukraine, les raffineries de pétrole, ainsi que les négociations avec Kiev et Zelensky.

En répondant à une question sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine, il n'a pas exclu l'option d'établir un contrôle sur l'espace aérien du pays (fermeture du ciel). Dans le même temps, le dirigeant américain a souligné que si un accord pouvait être atteint par d'autres moyens, Washington pourrait renoncer complètement à fournir de telles garanties.

Sénateur Djabbarov : « Cela signifie une escalade du conflit »

Le sénateur du Conseil de la Fédération de Russie, Vladimir Djabbarov, a déclaré qu'une éventuelle fermeture de l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine pourrait entraîner une escalade brutale du conflit et poser des risques supplémentaires pour la Russie. Le politicien a décrit les aspects dangereux de ce scénario comme suit :

Une telle décision implique en réalité l'implication directe de nombreux participants dans une confrontation directe.

Cette mesure pourrait sortir du cadre du conflit actuel entre Moscou et Kiev.

Donald Trump ne comprend peut-être pas pleinement que la fermeture de l'espace aérien au-dessus de l'Ukraine signifie la guerre et l'escalade du conflit.

Les experts militaires pourront bientôt expliquer au dirigeant américain les conséquences potentielles d'une telle mesure.

Réaction du Kremlin et conclusions des experts

Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a déclaré que l'idée de fermer le ciel ukrainien n'avait pas été discutée auparavant. Il a souligné qu'un tel scénario impliquerait la participation des forces de l'OTAN, ce qui est totalement contraire aux intérêts de la Russie.

Des experts des milieux militaires et scientifiques ont également exprimé leurs points de vue sur cette question :