Une femme arrêtée après s'être mariée 14 fois pour escroquer des hommes

À Las Vegas, aux États-Unis, le stratagème frauduleux de Jiayin Chen, une femme de 33 ans qui a escroqué des hommes pendant plusieurs années par le biais de faux mariages, a été démantelé.

Selon l'enquête, la femme s'est mariée au moins 14 fois entre 2019 et 2024. Elle rencontrait des hommes sur les réseaux sociaux et, peu après le mariage, leur soutirait d'importantes sommes d'argent sous prétexte de payer les soins médicaux de proches gravement malades en Chine. Une fois l'argent obtenu, elle coupait tout contact et disparaissait.

Il a été révélé que Chen s'était déjà mariée sept fois auparavant. Arrêtée en 2024 pour fraude, elle a réussi, après avoir été libérée sous caution, à épouser sept autres hommes sous le nom de Vicky Liang.

L'une des victimes a déclaré avoir donné 23 000 dollars à la femme pour soigner un proche, mais deux semaines plus tard, elle a demandé le divorce et s'est volatilisée. Un autre homme lui a remis près de 30 000 dollars sous prétexte d'acheter une maison commune.

Au cours de l'enquête, il a été découvert que la femme avait dépensé la majeure partie de l'argent dans des jeux d'argent. Selon la police, elle a perdu plus de 300 000 dollars dans des casinos.

Jiayin Chen a admis avoir obtenu plus de 100 000 dollars par la fraude. Le verdict à son encontre devrait être prononcé le 20 août.