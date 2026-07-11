Une femme arrêtée après s'être mariée 14 fois pour escroquer des hommes

·180·Monde
Une femme arrêtée après s'être mariée 14 fois pour escroquer des hommes

À Las Vegas, aux États-Unis, le stratagème frauduleux de Jiayin Chen, une femme de 33 ans qui a escroqué des hommes pendant plusieurs années par le biais de faux mariages, a été démantelé.

Selon l'enquête, la femme s'est mariée au moins 14 fois entre 2019 et 2024. Elle rencontrait des hommes sur les réseaux sociaux et, peu après le mariage, leur soutirait d'importantes sommes d'argent sous prétexte de payer les soins médicaux de proches gravement malades en Chine. Une fois l'argent obtenu, elle coupait tout contact et disparaissait.

Il a été révélé que Chen s'était déjà mariée sept fois auparavant. Arrêtée en 2024 pour fraude, elle a réussi, après avoir été libérée sous caution, à épouser sept autres hommes sous le nom de Vicky Liang.

L'une des victimes a déclaré avoir donné 23 000 dollars à la femme pour soigner un proche, mais deux semaines plus tard, elle a demandé le divorce et s'est volatilisée. Un autre homme lui a remis près de 30 000 dollars sous prétexte d'acheter une maison commune.

Au cours de l'enquête, il a été découvert que la femme avait dépensé la majeure partie de l'argent dans des jeux d'argent. Selon la police, elle a perdu plus de 300 000 dollars dans des casinos.

Jiayin Chen a admis avoir obtenu plus de 100 000 dollars par la fraude. Le verdict à son encontre devrait être prononcé le 20 août.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Au Tadjikistan, la chaleur extrême fait fondre les séparateurs de route en plastique (vidéo)Au Tadjikistan, la chaleur extrême fait fondre les séparateurs de route en plastique (vidéo)Aujourd'hui, 18:5132 heures sous les décombres : Le sourire de Fabiana, 12 ans, émeut Internet32 heures sous les décombres : Le sourire de Fabiana, 12 ans, émeut InternetAujourd'hui, 18:41La population de l'Afghanistan officiellement annoncéeLa population de l'Afghanistan officiellement annoncéeAujourd'hui, 18:20Mojtaba Khamenei : « Justice sera faite pour Ali Khamenei et les autres victimes »Mojtaba Khamenei : « Justice sera faite pour Ali Khamenei et les autres victimes »Aujourd'hui, 18:08Plan d'urgence activé en France en raison de la caniculePlan d'urgence activé en France en raison de la caniculeAujourd'hui, 17:49Les scientifiques sont stupéfaits : la Terre pourrait survivre à la chaleur du SoleilLes scientifiques sont stupéfaits : la Terre pourrait survivre à la chaleur du SoleilAujourd'hui, 17:41
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Londres
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Une tombe gardant un secret millénaire : momie découverte au Pérou avec les mains sur le visage
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
Le sol s'effondre en Turquie : apparition de milliers de gouffres géants
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois
Une femme de 63 ans devient mère pour la première fois