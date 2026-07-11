Manchester City arrache le jeune talent Jeremy Monga à Arsenal

Le champion d'Angleterre, Manchester City, a porté un coup dur à l'un de ses principaux rivaux sur le marché des transferts : Arsenal. Les « Citizens » ont officiellement finalisé le transfert de Jeremy Monga, l'ailier de 17 ans de Leicester City. Le montant total de l'opération s'élève à 10 millions de livres sterling, assorti de bonus liés à la progression future du jeune joueur. C'est ce que rapporte Goal.com indique. rapporte.

Il est à noter qu'Arsenal était en tête de la course à ce transfert pendant longtemps. Les Londoniens ont négocié avec le joueur tout l'été et étaient très proches d'un accord. Cependant, Manchester City est intervenu à la dernière minute pour conclure le transfert en sa faveur. Monga a signé un contrat de cinq ans avec le club mancunien la semaine même où il a fêté ses 17 ans.

Accès direct à l'équipe première

Contrairement à beaucoup de jeunes talents, Jeremy Monga ne sera pas envoyé à l'académie ou dans l'équipe de jeunes de Manchester City. La direction du club a décidé de l'intégrer immédiatement aux entraînements de l'équipe première. Cette décision a fortement influencé le choix du joueur, qui a hautement valorisé l'opportunité de perfectionner ses compétences aux côtés des stars à l'Etihad Stadium.

Selon ixbt.com, le nouvel entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, a joué un rôle clé dans ce transfert. Le technicien avait bien étudié les capacités de Monga lorsqu'il travaillait auparavant à Leicester City. Le joueur a fait ses débuts dans le football professionnel en avril 2025, à seulement 15 ans, devenant l'un des plus jeunes joueurs de l'histoire de la compétition.

« Quand j'ai entendu que Manchester City s'intéressait à moi, j'ai tout de suite su que c'était le meilleur choix. Faire partie de l'équipe devenue le meilleur club d'Angleterre ces 10 dernières années est un rêve devenu réalité pour tout jeune footballeur. Le fait que des jeunes comme Phil Foden et Nico O’Reilly y aient leur chance m'a inspiré », a déclaré Monga lors de sa première interview.

Le directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana, a également partagé ses réflexions sur cette nouvelle recrue. Il a souligné que le club suivait Jeremy depuis longtemps et que ses performances avec Leicester City n'étaient pas passées inaperçues auprès des recruteurs. Viana a affirmé que le club prendrait toutes les mesures nécessaires pour réaliser l'immense potentiel du jeune ailier.

Ce transfert fait partie de la stratégie de Manchester City visant à former un effectif solide non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir. L'acquisition d'un talent comme Jeremy Monga devrait renforcer encore davantage la concurrence dans le secteur offensif de l'équipe.