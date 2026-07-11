Le Xiaomi Router BE19000 Pro arrive en Europe : Wi-Fi 7 et ultra-vitesse

Le géant technologique chinois Xiaomi a officiellement lancé son routeur le plus puissant et moderne, le modèle Router BE19000 Pro, sur le marché européen. Cet appareil est considéré comme l'un des représentants les plus avancés non seulement de la marque, mais aussi du segment actuel des équipements réseau pour la maison et le bureau. Basé sur la nouvelle norme Wi-Fi 7, ce routeur promet des records de vitesse de connexion sans fil. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Pour l'instant, la nouveauté est apparue sur le marché allemand avec un prix assez élevé fixé à 895 euros. Selon ixbt.com, ce prix s'explique par les caractéristiques de niveau professionnel de l'appareil et son adaptation aux technologies du futur. Le Router BE19000 Pro fonctionne sur un système tri-bande (2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz), ce qui permet une répartition efficace de la charge réseau.

Vitesse et capacités techniques sans précédent

Xiaomi affirme que le Router BE19000 Pro peut théoriquement atteindre une vitesse de transfert de données allant jusqu'à 19 000 Mbit/s (19 Gbit/s). Bien entendu, la vitesse réelle peut varier en fonction des exigences réglementaires des différents pays et de la puissance des appareils utilisés. Néanmoins, la norme Wi-Fi 7 est idéale pour les joueurs et les streamers professionnels grâce à sa capacité à réduire la latence au minimum.

L'un des aspects uniques de l'appareil est son ensemble d'interfaces filaires. Le routeur est équipé de plusieurs ports haut débit permettant de connecter des serveurs ou des PC de jeu transférant de gros volumes de données. Cela permet de transformer le réseau internet domestique en un petit centre de données.

Possibilité de créer un stockage cloud personnel

La présence d'un emplacement M.2 spécial à l'intérieur du boîtier du Router BE19000 Pro a été une surprise pour les utilisateurs. En installant un SSD dans cet emplacement, il est possible d'utiliser le routeur comme un stockage réseau (NAS) simple. Par conséquent, les utilisateurs peuvent stocker leurs fichiers directement sur leur propre appareil et y accéder à distance sans dépendre de services cloud tiers.

Les dimensions de l'appareil sont de 242 × 70 × 273 mm, ce qui témoigne de son design imposant. Pour l'instant, Xiaomi n'a pas fourni d'informations officielles sur la date de sortie de ce routeur phare dans d'autres régions, notamment en Asie centrale. Cependant, ses débuts en Europe indiquent que les ventes mondiales pourraient bientôt commencer.

Pour les utilisateurs, cet appareil pourrait être particulièrement intéressant à une époque où l'internet par fibre optique haut débit se généralise. Bien que son prix soit élevé, il est considéré comme un investissement doté d'une réserve technologique pour de nombreuses années.