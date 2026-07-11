L'Atlético de Madrid renforce son effectif avec une star de l'équipe nationale du Danemark

·36·Sport
L'Atlético de Madrid renforce son effectif avec une star de l'équipe nationale du Danemark

L'Atlético de Madrid a finalisé un nouveau transfert majeur lors de ce mercato estival. Le géant espagnol a officiellement annoncé l'arrivée de Morten Hjulmand, capitaine du Sporting CP. Ce transfert est considéré comme une étape stratégique pour renforcer le milieu de terrain du club madrilène. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'opération a coûté 40 millions d'euros à l'Atlético. Le milieu de terrain danois de 27 ans a passé avec succès sa visite médicale à Madrid et a signé un contrat longue durée courant jusqu'au 30 juin 2031. Il s'agit de l'une des recrues les plus importantes de l'équipe de Diego Simeone avant la nouvelle saison.

Un nouveau point d'ancrage dans le système de Simeone

La direction et le staff technique de l'Atlético avaient étudié plusieurs profils pour le poste de milieu défensif, dont celui de João Gomes de Wolverhampton. Cependant, le choix s'est finalement porté sur Morten Hjulmand. Le communiqué officiel du club souligne la puissance physique du joueur, sa capacité à récupérer le ballon et sa vision du jeu.

L'intelligence tactique de Hjulmand et sa précision dans la transmission devraient jouer un rôle clé dans les schémas de Diego Simeone. Son arrivée intensifiera la concurrence au milieu avec des joueurs comme Koke, Pablo Barrios et Johnny Cardoso, offrant ainsi à l'Atlético de meilleures options tant en La Liga qu'en Ligue des Champions.

Le parcours d'un capitaine expérimenté

Morten Hjulmand a débuté sa carrière professionnelle à l'académie du FC Copenhague, avant d'acquérir de l'expérience à l'Admira Wacker en Autriche. Son ascension fulgurante a eu lieu en Italie, au sein du club de Lecce. À 23 ans, il est devenu capitaine de l'équipe, se classant comme le deuxième plus jeune capitaine de l'histoire de la Serie A après Francesco Totti.

Avec le Sporting CP, il a disputé 141 matchs, remportant deux titres de champion du Portugal et une Coupe nationale. Sur la scène internationale, il compte 27 sélections avec l'équipe nationale du Danemark. Sa riche expérience dans différents championnats l'aidera sans aucun doute à s'adapter rapidement au football espagnol.

Le joueur a déjà visité les installations de l'Atlético et a rejoint ses nouveaux coéquipiers pour la préparation d'avant-saison. Les supporters madrilènes sont convaincus que la combativité de Hjulmand correspond parfaitement à la philosophie de Simeone. Ce transfert témoigne des ambitions de l'Atlético de Madrid de lutter sérieusement pour les titres cette saison.

Атлетико МадридТрансферМортен ХьюлманнLa LigaФутбол
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Manchester City arrache le jeune talent Jeremy Monga à ArsenalManchester City arrache le jeune talent Jeremy Monga à ArsenalAujourd'hui, 16:14L'Argentine au bord du gouffre ? Le choc entre Messi et la « défense de béton » suisse !L'Argentine au bord du gouffre ? Le choc entre Messi et la « défense de béton » suisse !Aujourd'hui, 15:40Ferran Torres pourrait rejoindre le PSG : Luis Enrique veut attirer son ancien protégé à ParisFerran Torres pourrait rejoindre le PSG : Luis Enrique veut attirer son ancien protégé à ParisAujourd'hui, 15:39Choc colossal ce soir : Haaland face à Kane, et une crise majeure pour l'AngleterreChoc colossal ce soir : Haaland face à Kane, et une crise majeure pour l'AngleterreAujourd'hui, 15:36Qui peut arrêter Erling Haaland ? Bryan Robson pointe l'erreur de Thomas TuchelQui peut arrêter Erling Haaland ? Bryan Robson pointe l'erreur de Thomas TuchelAujourd'hui, 15:15Thierry Henry rend une visite surprise au vestiaire de l'équipe de FranceThierry Henry rend une visite surprise au vestiaire de l'équipe de FranceAujourd'hui, 14:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Georgina révèle le plus grand secret de Cristiano Ronaldo sur le football
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan