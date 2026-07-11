L'Atlético de Madrid renforce son effectif avec une star de l'équipe nationale du Danemark

L'Atlético de Madrid a finalisé un nouveau transfert majeur lors de ce mercato estival. Le géant espagnol a officiellement annoncé l'arrivée de Morten Hjulmand, capitaine du Sporting CP. Ce transfert est considéré comme une étape stratégique pour renforcer le milieu de terrain du club madrilène. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'opération a coûté 40 millions d'euros à l'Atlético. Le milieu de terrain danois de 27 ans a passé avec succès sa visite médicale à Madrid et a signé un contrat longue durée courant jusqu'au 30 juin 2031. Il s'agit de l'une des recrues les plus importantes de l'équipe de Diego Simeone avant la nouvelle saison.

Un nouveau point d'ancrage dans le système de Simeone

La direction et le staff technique de l'Atlético avaient étudié plusieurs profils pour le poste de milieu défensif, dont celui de João Gomes de Wolverhampton. Cependant, le choix s'est finalement porté sur Morten Hjulmand. Le communiqué officiel du club souligne la puissance physique du joueur, sa capacité à récupérer le ballon et sa vision du jeu.

L'intelligence tactique de Hjulmand et sa précision dans la transmission devraient jouer un rôle clé dans les schémas de Diego Simeone. Son arrivée intensifiera la concurrence au milieu avec des joueurs comme Koke, Pablo Barrios et Johnny Cardoso, offrant ainsi à l'Atlético de meilleures options tant en La Liga qu'en Ligue des Champions.

Le parcours d'un capitaine expérimenté

Morten Hjulmand a débuté sa carrière professionnelle à l'académie du FC Copenhague, avant d'acquérir de l'expérience à l'Admira Wacker en Autriche. Son ascension fulgurante a eu lieu en Italie, au sein du club de Lecce. À 23 ans, il est devenu capitaine de l'équipe, se classant comme le deuxième plus jeune capitaine de l'histoire de la Serie A après Francesco Totti.

Avec le Sporting CP, il a disputé 141 matchs, remportant deux titres de champion du Portugal et une Coupe nationale. Sur la scène internationale, il compte 27 sélections avec l'équipe nationale du Danemark. Sa riche expérience dans différents championnats l'aidera sans aucun doute à s'adapter rapidement au football espagnol.

Le joueur a déjà visité les installations de l'Atlético et a rejoint ses nouveaux coéquipiers pour la préparation d'avant-saison. Les supporters madrilènes sont convaincus que la combativité de Hjulmand correspond parfaitement à la philosophie de Simeone. Ce transfert témoigne des ambitions de l'Atlético de Madrid de lutter sérieusement pour les titres cette saison.