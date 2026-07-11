Les scientifiques sont stupéfaits : la Terre pourrait survivre à la chaleur du Soleil

En Belgique, KU Leuven des chercheurs de l'Institut d'astronomie ont annoncé que la planète Terre pourrait survivre aux dernières étapes de la vie du Soleil. Selon les résultats de nouvelles recherches, cette probabilité pourrait être bien plus élevée qu'on ne le pensait auparavant.

L'étude Astronomy & Astrophysics a été publiée dans la revue scientifique. Les scientifiques ont réévalué le destin futur de la Terre en observant une étoile similaire au Soleil, mais ayant atteint le stade final de son existence.

Les expertsexpliquent que dans environ 5 milliards d'années, le Soleil épuisera ses réserves d'hydrogène. Ensuite, il se transformera en géante rouge et pourrait s'étendre jusqu'à 100 fois sa taille actuelle.

Au cours de ce processus, deux effets opposés seront observés sur la Terre. D'une part, l'expansion soudaine du Soleil pourrait attirer la planète vers lui. D'autre part, l'étoile perdra ses couches externes et sa masse diminuera. En conséquence, sa force gravitationnelle s'affaiblira, offrant la possibilité que la Terre se déplace vers une orbite plus éloignée.

L'auteur de l'étude, Mats Esselders, souligne que l'avenir de la Terre dépend de l'équilibre entre ces deux processus. Si la force gravitationnelle du Soleil l'emporte, la planète sera engloutie. Sinon, la Terre pourrait échapper à la zone de danger.

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont également observé l'étoile L2 Puppis située à environ 200 années-lumière de la Terre. Elle ressemblait autrefois au Soleil et traverse actuellement la phase finale de sa vie.

Les calculs basés sur des modèles gravitationnels modernes ont montré que la Terre pourrait échapper à l'influence du Soleil en expansion. Cependant, les scientifiques soulignent que des observations supplémentaires et des données plus précises sont nécessaires pour confirmer pleinement cette conclusion.

Parallèlement, les chercheurs ont noté qu'il est très probable que Mercure et Vénus soient englouties par les couches externes du Soleil devenu géante rouge.