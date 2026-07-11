Un bateau transportant des touristes chavire au Vietnam

Quinze personnes sont mortes après le chavirage d'un hors-bord transportant des touristes près de l'île de Phu Quoc, au Vietnam, a rapporté Zakon.kz.

Selon les premières informations, 36 personnes se trouvaient à bord, dont 32 touristes indiens et 4 membres d'équipage.

La tragédie s'est produite à environ 400 mètres de l'île de Hon May Rut Ngoai. Après l'accident, les services de secours sont arrivés sur place pour entamer les opérations de sauvetage.

Selon les premières investigations, une défaillance technique pourrait être à l'origine du naufrage. Une enquête officielle est en cours.

Les autorités locales ont indiqué que l'identification des victimes et des blessés, ainsi que l'enquête sur les causes du drame, se poursuivent.