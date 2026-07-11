Le dirigeant iranien Mojtaba Khamenei a déclaré que les décès de l'ancien Guide suprême, causés par les attaques des États-Unis et d'Israël, Ali Khamenei ainsi que d'autres Iraniens, ne resteront pas sans réponse.

Selon l'agence de presse Fars, le message de Mojtaba Khamenei a été publié par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Il souligne que la vengeance est une exigence ferme du peuple iranien.

« Nous jurons de punir les responsables du sang de tous les martyrs tombés dans ces guerres. C'est la volonté du peuple iranien et elle sera certainement réalisée », indique la déclaration.

Mojtaba Khamenei a souligné que cette question ne concerne pas seulement quelques individus et que l'Iran ne renoncera pas à ses objectifs.

Il est rapporté que cette déclaration, Ali Khameneiest extraite d'un message préparé pour ses funérailles, réitérant une fois de plus qu'une réponse sera apportée pour les victimes.