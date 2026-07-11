Les États-Unis relancent la production de microcircuits durcis pour l'espace et la défense

Le département de la Défense des États-Unis a franchi une nouvelle étape dans le développement de technologies stratégiques. Un financement de 16 millions de dollars a été alloué à BAE Systems pour relancer la production de microcircuits durcis aux radiations (Radiation-Hardened Microelectronics, RHM). Cet investissement vise à fournir des semi-conducteurs capables de fonctionner en continu dans des conditions spatiales extrêmes et au sein de systèmes militaires complexes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, le financement est effectué dans le cadre du programme Defense Production Act Title III. L'objectif principal de ce programme est de maintenir des technologies stratégiques sur le territoire national et de protéger la chaîne d'approvisionnement des facteurs externes. Les puces durcies aux radiations sont essentielles dans des environnements où les semi-conducteurs classiques tombent en panne, comme dans l'espace ou dans les systèmes de missiles.

Plateforme RH45 : Une solution fiable et économique

Le projet se concentre sur la remise en service de la plateforme de production RH45 Storefront. Cette plateforme repose sur la technologie Radiation Hardened by Design (RHBD) et est spécialisée dans la production de microcircuits en silicium sur isolant (silicon-on-insulator, SOI) de 45 nm. Cette technologie garantit que les puces conservent leur fonctionnalité même sous l'effet des radiations.

Selon les experts du Pentagone, le maintien et la mise à jour de la plateforme existante sont très efficaces sur le plan économique. Cela permet aux agences gouvernementales et aux sous-traitants de la défense d'utiliser des solutions déjà certifiées et testées sans avoir à concevoir de nouvelles architectures à partir de zéro. En conséquence, le processus de création de nouveaux engins spatiaux et systèmes de défense est considérablement accéléré.

Indépendance stratégique et sécurité

Aujourd'hui, l'instabilité de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs est devenue un problème mondial. Grâce à cet investissement, les États-Unis cherchent à renforcer leur base de production intérieure et à réduire leur dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers pour les composants critiques. Cela est particulièrement crucial pour les appareils de haute technologie liés à la sécurité nationale.

Une fois la nouvelle ligne de production opérationnelle, les États-Unis seront en mesure de fournir non seulement à leurs programmes spatiaux, mais aussi à leurs systèmes de défense antimissile modernes, l'électronique la plus fiable. Bien que la technologie 45 nm puisse sembler en retard par rapport aux puces des smartphones modernes, l'accent dans le domaine spatial et militaire n'est pas mis sur la vitesse, mais sur une durabilité à toute épreuve.

En conclusion, ce projet en partenariat avec BAE Systems est un maillon important pour assurer la souveraineté technologique des États-Unis. La disponibilité d'une base certifiée réduira les coûts de développement de systèmes complexes à l'avenir et contribuera à accroître la compétitivité de l'industrie spatiale américaine.