32 heures sous les décombres : Le sourire de Fabiana, 12 ans, émeut Internet

Au Venezuela, après un séisme, Fabiana Blanco, 12 ans, est restée coincée sous les décombres. Selon la BBC, la jeune fille est restée seule pendant environ 32 heures sans eau ni nourriture.

Les sauveteurs ont travaillé longtemps pour la retrouver. Finalement, une petite ouverture a été pratiquée dans les décombres, permettant d'établir le contact avec Fabiana.

Sur la vidéo, on voit la jeune fille sourire à travers ce trou. Ce moment est devenu viral sur Internet, de nombreux utilisateurs le qualifiant de symbole d'espoir.

Pendant qu'elle était sous les décombres, Fabiana a également utilisé son téléphone. Elle a enregistré une vidéo pour que ses proches sachent où elle se trouvait et pour aider les secours à la localiser.

Le fait que la jeune fille ait été retrouvée vivante a attiré l'attention des médias couvrant les conséquences du séisme. Son histoire montre que l'espoir peut subsister même dans les situations les plus difficiles.