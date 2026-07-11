1X présente des mains ultra-sensibles semblables à celles de l'humain pour son robot NEO

Une avancée majeure dans le monde de la robotique a eu lieu : la société norvégienne 1X a dévoilé une nouvelle génération de mains robotisées pour son robot humanoïde NEO. Cette technologie permet aux robots non seulement d'effectuer des mouvements complexes, mais aussi de percevoir l'environnement comme un humain. Cette innovation devrait être une étape décisive dans l'intégration des robots dans notre vie quotidienne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Les nouvelles mains disposent de 25 degrés de liberté, et leurs capacités de mouvement sont aussi proches que possible de celles d'une main humaine. Selon Ixbt.com, la particularité de ce système est qu'il ne se contente pas d'exécuter des commandes, mais peut également mesurer les interactions externes. 22 degrés de liberté concernent les doigts et la paume, et 3 le poignet. Cela permet au robot de ressentir la force de contact avec les objets en temps réel et de corriger la précision de la saisie.

Excellence technologique et sensibilité

Les ingénieurs de 1X ont utilisé un système « tendon-driven » pour créer les mains. Dans cette approche, les moteurs générant le mouvement sont placés à l'extérieur des articulations et la force est transmise par des câbles flexibles. Une telle construction reproduit le principe de fonctionnement des tendons biologiques et réduit l'inertie du système. En conséquence, le robot peut plier ses doigts en toute sécurité lors de collisions inattendues et éviter de blesser les personnes à proximité.

Les indicateurs techniques sont également impressionnants : la force de flexion au bout des doigts atteint 45 Newtons, et la précision de positionnement est de 0,2 mm. Les capteurs tactiles installés sur la surface des doigts sont capables de détecter la pression, le point de contact et même le moment où l'objet glisse. Ce niveau de précision permet au robot d'effectuer des tâches délicates de niveau joaillerie.

Assembler des constructions LEGO et ramasser de petites pièces de monnaie ;

Brancher des connecteurs USB-C et visser des ampoules ;

Verser du thé, trier des raisins et manipuler des objets en verre fragiles ;

Communiquer en langue des signes et nettoyer des surfaces.

Les nouvelles mains du robot NEO sont non seulement délicates, mais aussi résistantes. Elles sont protégées contre l'humidité selon la norme IP68 et fabriquées à partir de matériaux sûrs pour le contact alimentaire. Cela signifie que le robot peut être utilisé en cuisine ou lavé sous l'eau courante après avoir été sali. Le poignet a un couple de 17,75 N·m, suffisant pour utiliser des outils plus lourds, ouvrir des portes et pousser des chariots.

Production de masse et perspectives d'avenir

La société 1X a déjà lancé une ligne dédiée à la production de ces mains et prévoit d'en fabriquer 10 000 par an. Plus important encore, tous les composants — des moteurs aux revêtements polymères — sont produits en interne. Cela accélérera la production à grande échelle de robots humanoïdes et aidera à accumuler la base de données nécessaire à l'entraînement des systèmes d'AI.

Pour des marchés en développement, de telles technologies pourraient révolutionner le secteur des services et l'entretien ménager à l'avenir. Si les robots peuvent réellement effectuer des mouvements aussi délicats qu'une main humaine, ils deviendront des assistants indispensables pour les soins aux personnes âgées ou les processus de maintenance technique complexes. Cette réussite de 1X prouve que les robots ne sont plus seulement des morceaux de métal, mais deviennent des partenaires intelligents et sensibles.