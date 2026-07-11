Crise chez les Diables Rouges : Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois envisagent leur retraite internationale

Après la participation décevante de l'équipe nationale de Belgique à la Coupe du Monde, deux de ses stars majeures, Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois, ont annoncé qu'ils n'avaient pas encore pris de décision définitive concernant leur avenir international. Après la défaite contre l'Espagne, les joueurs cadres ont évoqué la possibilité de mettre fin à leur carrière en sélection. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte le média.

Selon le journal Sporza, le milieu de terrain de Manchester City, Kevin De Bruyne, n'a pas caché que la fatigue physique et les blessures graves subies ces dernières années influencent sa décision. Le joueur de 35 ans a disputé 124 matchs avec l'équipe nationale et a longtemps été le leader des « Diables Rouges ». Cependant, une opération chirurgicale complexe fin 2025 et les charges de travail constantes ont eu un impact sur sa santé.

Kevin De Bruyne : « J'ai besoin d'une pause »

« J'ai enchaîné deux ou trois saisons très difficiles. À 35 ans, il n'est pas facile de donner tout ce que tu as chaque jour, mais j'ai essayé d'être un exemple pour la jeune équipe. Pour l'instant, je ne peux pas dire que je quitte la sélection, mais j'ai besoin d'une petite pause. Nous verrons ce qui se passera ensuite », a souligné Kevin De Bruyne.

La situation concernant le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, est également sérieuse. Blessé pendant le tournoi et contraint de quitter le terrain, le portier a exprimé son intention de faire l'impasse sur les matchs de la Ligue des Nations. Selon lui, cette mesure lui permettra de récupérer ses forces et de se préparer pour les éliminatoires du prochain Championnat d'Europe.

Négociations avec l'entraîneur et la fédération

Courtois souhaite décider de son avenir en concertation avec l'entraîneur Rudi Garcia et la Fédération belge de football. Bien que le gardien, fort de 115 sélections, se sente toujours nécessaire à l'équipe, il a noté que sa condition physique reste sa priorité. Son objectif principal est de maintenir un équilibre entre son club et l'équipe nationale.

Le départ de ces deux stars serait sans aucun doute une perte majeure pour le football belge. Représentants de la « génération dorée », ces joueurs ont été les piliers de l'équipe pendant de nombreuses années. Désormais, la direction de la fédération doit faire un choix difficile entre l'intégration des jeunes talents et la rétention des cadres.

Pour l'instant, ni Kevin De Bruyne ni Thibaut Courtois n'ont tranché. L'avenir des joueurs dépendra des discussions internes dans les mois à venir et de leur processus de récupération physique. Les supporters belges espèrent encore voir leurs légendes porter une fois de plus le maillot national.