Une bombe américaine de 500 kg enterrée provoque une grande inquiétude en Allemagne

En Allemagne, la découverte d'une bombe aérienne datant de la Seconde Guerre mondiale à Cologne a déclenché une opération de sécurité majeure. En raison de cette découverte, un hôpital pour enfants a été entièrement évacué et des milliers d'habitants ont dû quitter temporairement leur domicile. C'est ce qu'a rapporté le média WDR .

Il a été rapporté qu'une bombe aérienne américaine de 500 kilogrammes a été découverte le 10 juillet au matin près du parc Johannes-Gisberts, dans le quartier de Cologne-Nippes. La bombe a été trouvée lors d'inspections planifiées avant le début des travaux d'aménagement du parc. Les services compétents ont été immédiatement informés et des mesures de sécurité d'urgence ont été prises autour de la zone.

Dans l'après-midi du même jour, la police et les services de secours ont entamé des opérations d'évacuation à grande échelle. Les experts ont mené une opération spéciale vers 15h15 et ont réussi à neutraliser la bombe datant de la Seconde Guerre mondiale.

Pour assurer la sécurité, 60 patients de l'hôpital pour enfants situé sur l'Amsterdamer Straße, y compris des prématurés, leurs parents ainsi que le personnel médical, ont été temporairement transférés vers un autre établissement. Parallèlement, une zone de danger de 500 mètres a été délimitée autour du lieu de découverte, entraînant l'évacuation d'environ 4 300 résidents locaux.

Pendant l'opération de neutralisation, plusieurs routes importantes de la ville ont été temporairement fermées. En particulier, la circulation a été restreinte sur des axes majeurs tels que l'Innere Kanalstraße, l'Amsterdamer Straße et la Stammheimer Straße, ainsi que sur le Zoobrücke (pont du zoo). Cela a provoqué d'importants embouteillages dans divers quartiers de Cologne.

Selon les informations, le service des urgences de l'hôpital pour enfants a également suspendu ses activités en raison de l'évacuation. Pour des raisons de sécurité, tous les patients ont été transférés à l'hôpital municipal de Holweide. Selon les autorités, il est prévu de ramener les patients à leur hôpital le lendemain, une fois l'opération terminée avec succès.

Bien que près de quatre-vingts ans se soient écoulés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en Allemagne, des bombes aériennes non explosées datant de cette époque sont encore fréquemment découvertes dans diverses régions. C'est pourquoi des inspections spéciales avant les travaux de construction et d'aménagement sont une pratique de sécurité obligatoire dans le pays.