«Ce débat est créé par les médias» : Martínez répond aux questions sur l'arbitrage

Le défenseur de l'équipe nationale d'Argentine, Lisandro Martínez, a réagi aux débats selon lesquels les arbitres favoriseraient les champions en titre lors de la Coupe du Monde 2026. Selon lui, l'équipe se concentre sur le jeu sur le terrain plutôt que sur ces polémiques.

L'Argentine affrontera la Suisse en quarts de finale. Avant la rencontre, la question de l'arbitrage est revenue au centre des discussions.

Martínez met fin aux débats

Lisandro Martínez a été interrogé sur le fait que les arbitres prendraient des décisions en faveur de l'équipe nationale d'Argentine.

« Je n'ai rien à dire. C'est vous qui créez ces débats. De notre côté, nous nous concentrons sur le fait de tout donner à 100 % sur le terrain », a-t-il déclaré.

Selon lui, les joueurs doivent se battre pour le résultat sans se laisser distraire par les discussions extérieures.

L'Argentine face à un nouveau grand test

Les champions du monde en titre affronteront l'équipe nationale de Suisse en quarts de finale.

Bien que l'Argentine soit considérée comme l'un des favoris du tournoi, une forte pression pèse sur l'équipe à chaque match.

Défendre le statut de champion en titre

La Coupe du Monde 2026, organisée au Mexique, au Canada et aux États-Unis, se déroulera jusqu'au 19 juillet.

L'équipe nationale d'Argentine est le champion du monde en titre. Désormais, l'équipe doit franchir l'obstacle suisse pour atteindre le tour suivant.