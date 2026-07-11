Au Tadjikistan, la chaleur extrême fait fondre les séparateurs de route en plastique (vidéo)

La forte chaleur observée au Tadjikistan a provoqué une situation inhabituelle dans les rues de Douchanbé. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre des séparateurs de route en plastique qui se sont ramollis et ont perdu leur forme sous l'effet de la chaleur.

Les images montrent les équipements en plastique penchés d'un côté et certaines parties déformées. Cette situation a démontré une fois de plus que les objets exposés au soleil lors de journées caniculaires peuvent chauffer à des températures bien plus élevées que celle de l'air ambiant.

Les experts affirment que les revêtements en asphalte et en béton absorbent rapidement la lumière du soleil. C'est pourquoi la surface de la route, surtout aux heures les plus chaudes de la journée, est nettement plus chaude que la température de l'air.

La vidéo fait l'objet de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs écrivent qu'il est nécessaire d'utiliser des matériaux résistants à la chaleur pour les infrastructures routières dans de telles conditions.