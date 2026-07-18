L'Iran publie une vidéo alarmante aux États-Unis : « Où peut-on tuer Trump ? »

L'agence de presse iranienne Fars a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo suscitant une vive inquiétude concernant le président américain Donald Trump. Publiée sous le titre en anglais « Where can Trump be killed? » (« Où peut-on tuer Trump ? »), cette vidéo a contraint les autorités américaines à la vigilance.

Zamin.uz Présente les derniers détails sur la nouvelle vague de tensions entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que sur la sécurité de Trump.

Contenu de la vidéo et réaction de Washington

Le matériel diffusé présente un schéma de l'itinéraire de déplacement présumé de Donald Trump en Floride.

La vidéo montre le trajet du dirigeant américain depuis l'aéroport jusqu'à sa résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach.

Les auteurs de la publication ont mis en évidence l'un des ponts sur cet itinéraire, le qualifiant de point potentiellement vulnérable en termes de sécurité.

Bien que ce matériel soit initialement apparu sur le réseau social X (anciennement Twitter) et ait été supprimé par la suite, des copies ont été conservées sur d'autres plateformes.

Les médias occidentaux ont remis en question l'exactitude du schéma présenté, notant que l'itinéraire décrit dans la vidéo ne correspond pas entièrement aux données cartographiques publiques.

Les services de renseignement américains ont réagi rapidement à cette menace. Les mesures de sécurité autour de la résidence du président ont été renforcées et les protocoles de déplacement ont été révisés.

La mort de l'ayatollah Khamenei et le plan de vengeance de l'Iran

Selon le média RTVI, la diffusion de cette vidéo intervient dans le contexte des déclarations des autorités iraniennes sur leur intention de venger la mort du guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei.

Le guide suprême iranien a été tué le 28 février 2026 lors d'une attaque israélienne contre sa résidence. La partie iranienne a annoncé à plusieurs reprises préparer des représailles, et les funérailles de Khamenei n'ont eu lieu qu'au début du mois de juillet de cette année.

Chronologie des précédentes attaques contre Trump

Cet incident a aggravé la situation dans le contexte des tentatives d'assassinat et des menaces précédentes contre Donald Trump. Ces dernières années, l'homme politique a été confronté à plusieurs reprises à des risques mortels :

Date et lieu Détails de l'incident Résultat et peine Juillet 2024, Pennsylvanie (Butler) Lors d'un meeting électoral, Thomas Matthew Crooks, 20 ans, a tiré sur Trump depuis le toit d'un bâtiment situé à 130 mètres. Trump a été légèrement blessé à l'oreille droite. Le tireur a été abattu par les agents du Secret Service. 15 septembre 2024, Floride (West Palm Beach) Ryan Wesley Routh, 58 ans, armé d'un fusil semi-automatique, a été repéré près du mur du club de golf de Trump ; un agent du Secret Service a ouvert le feu sur lui. Bien que le suspect ait pris la fuite, il a été arrêté plus tard. En septembre 2025, il a été reconnu coupable de tentative d'assassinat et condamné à la prison à vie plus 5 ans. Février 2026, Floride (Mar-a-Lago) Un homme armé d'une vingtaine d'années, portant un bidon et un objet ressemblant à un fusil à pompe, est apparu près de la porte nord de la résidence. La situation s'étant tendue, les agents de sécurité et un adjoint du shérif ont ouvert le feu et tué l'assaillant. Un agent des forces de l'ordre figurait parmi les personnes présentes.

La nouvelle vidéo menaçante publiée par l'Iran a une fois de plus placé les services spéciaux américains en état d'alerte maximale.