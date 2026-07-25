Abdukodir Khusanov prolonge avec Manchester City jusqu'en 2031

L'un des clubs phares du football anglais et européen, Manchester City, a prolongé à long terme sa collaboration avec le talentueux défenseur ouzbek Abdukodir Khusanov. Le défenseur central de 22 ans a signé un nouveau contrat avec le club valable jusqu'en 2031. L'accord prévoit également une option pour une année supplémentaire. Cette démarche témoigne de la grande confiance de la direction du club envers le jeune joueur. C'est ce que rapporte Goal.com le rapporte.

Khusanov avait été recruté en janvier 2025 en provenance du club français de Lens pour 33,5 millions de livres sterling. Malgré quelques difficultés lors de ses premiers matchs, notamment lors de ses débuts contre Chelsea, il s'est rapidement repris. Au cours de la saison dernière, il a disputé 37 rencontres toutes compétitions confondues, devenant un élément incontournable de la défense des "Citizens".

De nouveaux défis sous l'ère Enzo Maresca

Avec l'arrivée d'Enzo Maresca à la tête de Manchester City, la place de Khusanov dans l'équipe devrait encore se renforcer. Le joueur s'est dit prêt à progresser sous la houlette de son nouvel entraîneur. La saison dernière, il a accumulé une précieuse expérience internationale non seulement en club, mais aussi avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la Coupe du Monde 2026.

"Je profite de chaque minute passée à Manchester. Je sens que je grandis en tant que joueur et que j'apprends beaucoup ici", a déclaré Abdukodir Khusanov lors d'une interview accordée au site officiel du club. Selon lui, son principal objectif désormais est de faire bonne impression auprès d'Enzo Maresca et de son staff pour garantir sa place de titulaire.

Les performances de Khusanov la saison dernière forcent l'admiration. Il a été titularisé lors des finales de la FA Cup et de la Carabao Cup disputées au stade de Wembley. De plus, sa prestation en Ligue des champions face au Real Madrid a été saluée par les spécialistes. Cette régularité dans les grands rendez-vous a été déterminante pour l'obtention de son nouveau contrat.

Un défenseur de premier plan pour l'avenir

Après les départs des défenseurs chevronnés John Stones et Nathan Aké, le rôle de Khusanov va incontestablement s'accroître. Le directeur du football de Manchester City, Hugo Viana, n'a pas caché sa satisfaction quant à l'évolution du joueur. Il a souligné que depuis son arrivée en Angleterre, Abdukodir travaille sans relâche et démontre des qualités physiques et techniques dignes d'un défenseur de classe mondiale.

Selon ixbt.com, ce nouveau contrat remplace le bail précédent de Khusanov qui devait expirer en 2029. Désormais, le joueur ouzbek est considéré comme un pilier du projet à long terme de l'équipe. Sa valeur marchande et son niveau de jeu ouvrent un nouveau chapitre dans l'histoire du football ouzbek.

En conclusion, la prolongation sur le long terme d'Abdukodir Khusanov dans un grand club comme Manchester City constitue non seulement une réussite personnelle, mais aussi une immense reconnaissance pour le football de toute la région. Il sera assurément passionnant pour tous les supporters ouzbeks de suivre son rôle de leader au sein de la charnière défensive lors des saisons à venir.