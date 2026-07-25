Le vol de Starship en 150 secondes : le succès historique du vaisseau de SpaceX en vidéo

La société SpaceX, dirigée par Elon Musk, a achevé l'une des étapes les plus importantes de la conquête spatiale : le vol d'essai Flight 13 du vaisseau Starship. Réalisée le 25 juillet 2026, cette mission est entrée dans l'histoire car le vaisseau s'est posé dans l'océan tout en conservant son intégrité. Une vidéo spéciale condensant ce processus complexe de 65 minutes en seulement 150 secondes a désormais été publiée en ligne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, la vidéo accélérée montre toutes les étapes, du décollage du vaisseau depuis le site de Boca Chica jusqu'à son amerrissage en douceur dans l'océan Indien. Les images capturées par les caméras à bord permettent aux spectateurs d'observer de près la sortie du vaisseau de l'atmosphère, le fonctionnement des moteurs et l'état du vaisseau Ship 40 dans l'espace.

Feu de plasma et avancées technologiques

L'un des moments les plus palpitants de la vidéo est la rentrée de Starship dans les couches denses de l'atmosphère. On peut y observer comment la couche de protection thermique du vaisseau résiste à la pression du plasma incandescent. Contrairement aux essais précédents, cette fois-ci, le vaisseau a pleinement conservé son intégrité et a atteint avec succès le point désigné.

Elon Musk a souligné que le corps en acier inoxydable et le bouclier thermique amélioré choisis pour le projet Starship ont pleinement fait leurs preuves. Selon lui, l'état du vaisseau est resté « incroyable » même après l'atterrissage. Cela augmente encore les perspectives de réutilisation future des vaisseaux Starship.

Vers l'avenir

Ce vol d'essai sert non seulement à perfectionner la structure du vaisseau, mais aussi d'autres projets de SpaceX. En particulier, l'ingénieur de la société Michael Nicholls a annoncé que la nouvelle génération de satellites Starlink V3 était en cours de développement et qu'un groupe de 20 satellites avait passé avec succès les tests.

L'objectif principal du projet Starship est d'emmener l'humanité sur Mars et de construire des bases permanentes sur la Lune. Le succès de la mission Flight 13 rapproche considérablement le moment de la réalisation de ces grands objectifs. Désormais, les spécialistes travaillent à faire atterrir le vaisseau sur la terre ferme, plus précisément sur la tour spéciale "Mechazilla", lors des prochains vols.