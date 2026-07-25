Manchester City dévoile son grand plan pour Abdukodir Khusanov (video)

Abdukodir Khusanov et sa prolongation de contrat jusqu'en 2031 ne sont pas qu'une simple récompense. La direction de « Manchester City » montre ouvertement qu'elle considère le défenseur ouzbek comme l'un des joueurs clés de sa nouvelle ère.

La déclaration du directeur sportif Hugo Viana a révélé exactement ce que le club attend de Khusanov dans les années à venir. Plus important encore, City ne valorise pas seulement son niveau actuel, mais surtout son potentiel encore inexploité.

Une grande marque de confiance jusqu'en 2031

« Manchester City » a officialisé la signature d'un nouveau contrat de cinq ans avec Abdukodir Khusanov. Ainsi, le défenseur central de 22 ans restera à Manchester jusqu'à l'été 2031.

Informations clés Situation Joueur Abdukodir Khusanov Âge 22 ans Poste Défenseur central Arrivée à City Janvier 2025 Nouveau contrat Jusqu'à l'été 2031 Entraîneur principal Enzo Maresca

Khusanov a connu une progression fulgurante en termes de confiance et de statut au cours des 18 mois suivant son arrivée en Angleterre. Le club l'a décrit comme l'un des membres les plus fiables de l'effectif lors de la saison 2025/26.

L'aspect principal qui a impressionné Viana

Hugo Viana a souligné que le club était extrêmement satisfait de l'adaptation de Khusanov au football anglais et de son développement rapide. Selon le directeur sportif, le joueur ouzbek possède toutes les qualités physiques et techniques requises pour un défenseur central de haut niveau.

« Mais ce n'est que le début. »

Selon Viana, les meilleures années de footballeur de Khusanov sont encore à venir. Le club est convaincu que sa vitesse, sa puissance physique, sa aisance balle au pied et son potentiel défensif atteindront un niveau encore plus élevé à l'avenir.

Le directeur sportif a également noté que Khusanov pourrait occuper une place importante dans les plans à long terme d'Enzo Maresca. Cette évaluation signifie que le nouveau contrat n'est pas seulement une récompense pour la saison passée, mais un investissement majeur pour l'avenir.

Comment Khusanov a-t-il gagné cette confiance ?

Le défenseur ouzbek est devenu l'un des jeunes joueurs les plus remarquables de Premier League lors de ses 47 premiers matches sous le maillot de Manchester City. Sa vitesse fulgurante et sa hargne dans les duels ont également été particulièrement saluées par les supporters du club mancunien.

Au cours de la seconde moitié de la saison 2025/26, Khusanov a :

Disputé 16 des 19 derniers matches de Premier League ;

Formé une charnière centrale solide aux côtés de Marc Guéhi ;

Joué un rôle clé dans les finales de la FA Cup et de la League Cup ;

Intégré le trio final pour le titre de meilleur joueur de la saison du club ;

Contribué à la première qualification historique de l'Ouzbékistan pour la Coupe du monde.

Ce sont précisément ses performances régulières dans la dernière ligne droite de la saison qui ont changé le statut de Khusanov au sein du club. Il n'est plus seulement considéré comme un talent d'avenir, mais comme un défenseur sur qui l'on peut compter dans les grands rendez-vous.

Khusanov s'exprime ouvertement sur son nouvel objectif

Abdukodir Khusanov a qualifié ce nouveau contrat de grand jour pour lui et sa famille. Il a souligné qu'il profitait de chaque instant passé à Manchester, progressant en tant que joueur et apprenant de nombreux aspects nouveaux.

« Mon nouvel objectif est de faire forte impression auprès d'Enzo Maresca et de son staff. »

Le défenseur a désormais pour objectif principal de s'imposer régulièrement dans le onze de départ. Il a également exprimé sa gratitude envers les supporters de City pour leur soutien lors de son adaptation à l'Angleterre et à la Premier League.

Une nouvelle ère commence dans le club mancunien. Enzo Maresca a été nommé entraîneur principal après Pep Guardiola et a signé un contrat jusqu'en 2029. Khusanov doit donc faire ses preuves auprès de son nouvel entraîneur.

Quel est le véritable sens de ce contrat ?

Ce nouvel accord ne signifie pas que la place de titulaire de Khusanov est automatiquement garantie. Dans un club comme Manchester City, la concurrence recommence à chaque saison et à chaque match.

Cependant, le contrat jusqu'en 2031 envoie trois signaux importants :

Le club considère Khusanov comme faisant partie d'un projet à long terme ;

La direction est satisfaite de son rythme de développement ;

Il devrait bénéficier d'un temps de jeu conséquent sous l'ère Maresca.

C'est maintenant que la phase décisive commence. La mission de Khusanov n'est pas seulement d'obtenir un gros contrat, mais de justifier cette confiance par des prestations régulières sur le terrain. City a cru en son avenir, c'est maintenant au tour du joueur.

Pensez-vous qu'Abdukodir Khusanov puisse devenir un titulaire indiscutable à Manchester City sous l'ère Enzo Maresca ? Donnez votre avis en commentaire et partagez l'article avec d'autres fans de football sur Telegram.