La star du football Mbappé aperçue avec sa petite amie : les images de Paris font sensation
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L'attaquant de l'équipe nationale de France Kylian Mbappé et la célèbre actrice espagnole Ester Expósito ont été aperçus ensemble dans les rues de Paris, et des photos et vidéos à ce sujet ont suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux.
Il est rapporté que le couple a essayé de garder sa vie privée loin de l'attention publique pendant longtemps. Cependant, après la Coupe du monde, ils auraient cessé de cacher leur relation et ont commencé à apparaître ensemble en public.
Ces derniers jours, des images de leur promenade ensemble dans le centre de Paris se sont rapidement propagées sur Internet. Cela a suscité un grand intérêt parmi les fans et a provoqué des débats animés sur les réseaux sociaux.
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