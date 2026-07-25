La star du football Mbappé aperçue avec sa petite amie : les images de Paris font sensation

L'attaquant de l'équipe nationale de France Kylian Mbappé et la célèbre actrice espagnole Ester Expósito ont été aperçus ensemble dans les rues de Paris, et des photos et vidéos à ce sujet ont suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux.

Il est rapporté que le couple a essayé de garder sa vie privée loin de l'attention publique pendant longtemps. Cependant, après la Coupe du monde, ils auraient cessé de cacher leur relation et ont commencé à apparaître ensemble en public.

Ces derniers jours, des images de leur promenade ensemble dans le centre de Paris se sont rapidement propagées sur Internet. Cela a suscité un grand intérêt parmi les fans et a provoqué des débats animés sur les réseaux sociaux.