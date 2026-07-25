Allemagne : un avion s'écrase sur un toit d'habitation, faisant des victimes

Dans un accident d'avion survenu le 25 juillet dans le nord de l'Allemagne, un petit avion s'est écrasé sur un immeuble résidentiel, traversant le toit. L'incident a fait au moins un mort, et une autre personne est portée disparue, selon AP News .

Selon les premières informations, pour des raisons encore à l'étude, l'avion a commencé à perdre de l'altitude vers 11h00 heure locale et a percuté le toit d'une maison privée dans la localité de Ganderkesee dans l'État de Basse-Saxe.

La police a indiqué que deux personnes se trouvaient à bord de l'appareil. L'une d'elles est décédée dans l'accident. Les services de secours poursuivent les recherches pour retrouver la deuxième personne portée disparue. DPA rapporte qu'il n'y avait personne à l'intérieur de la maison au moment du crash. Cependant, le bâtiment a subi de graves dégâts et des risques d'effondrement persistent.

Suite à l'incident, des services d'urgence et une équipe d'assistance psychologique ont été dépêchés sur les lieux. Par mesure de sécurité, les habitants vivant dans un rayon de 100 mètres autour de la zone de l'accident ont été évacués. L'alimentation électrique a également été coupée temporairement le long de cette rue par précaution.