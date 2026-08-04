La vidéo d’un gigantesque « gril rotatif » a entraîné la fermeture d’un restaurant

·67·Monde
La vidéo d’un gigantesque « gril rotatif » a entraîné la fermeture d’un restaurant

La vidéo d’un gigantesque « poulet rotatif », largement diffusée sur les réseaux sociaux, a entraîné l’ouverture d’une inspection sanitaire visant un restaurant à Oman. La préparation de ce plat à l’apparence inhabituelle a été vue des millions de fois en peu de temps, suscitant des inquiétudes sur la sécurité alimentaire.

Des spécialistes ont ensuite inspecté le restaurant, prélevé des échantillons des plats préparés et les ont envoyés au laboratoire pour analyse. Selon les premiers résultats, le poulet examiné n’était pas suffisamment cuit et présentait des traces de sang.

Après l’inspection, le restaurant a été temporairement fermé pour non-respect des exigences sanitaires et de sécurité alimentaire. Les autorités ont indiqué que l’établissement ne serait pas autorisé à reprendre son activité tant que les manquements constatés n’auraient pas été corrigés.

Cette affaire montre qu’une vidéo lancée par une méthode de préparation inhabituelle peut, au-delà du buzz sur Internet, entraîner une inspection officielle de l’activité d’un restaurant.

Oman
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Gusein Gasanov condamné par un tribunalGusein Gasanov condamné par un tribunalAujourd'hui, 17:47Messi viendra-t-il au mariage de Cristiano et Georgina ? Une liste pleine de secretsMessi viendra-t-il au mariage de Cristiano et Georgina ? Une liste pleine de secretsAujourd'hui, 17:46Le premier tigre de l’Amour relâché dans la nature au KazakhstanLe premier tigre de l’Amour relâché dans la nature au KazakhstanAujourd'hui, 17:30Une dispute autour du bétail tourne à l’affrontement sanglant : un tracteur fonce sur des personnesUne dispute autour du bétail tourne à l’affrontement sanglant : un tracteur fonce sur des personnesAujourd'hui, 16:28La NASA a-t-elle photographié un mystérieux « homme qui marche » sur Mars ?La NASA a-t-elle photographié un mystérieux « homme qui marche » sur Mars ?Aujourd'hui, 16:26La princesse danoise Isabella commence 11 mois de service militaireLa princesse danoise Isabella commence 11 mois de service militaireAujourd'hui, 15:56
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
Un drone filme pour la première fois la naissance intégrale d'une baleine
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
La liste des invités au mariage de Ronaldo et Georgina fait sensation
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage
Une créature aux proies entières dans l'estomac s'échoue sur la plage