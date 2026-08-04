La vidéo d’un gigantesque « gril rotatif » a entraîné la fermeture d’un restaurant

La vidéo d’un gigantesque « poulet rotatif », largement diffusée sur les réseaux sociaux, a entraîné l’ouverture d’une inspection sanitaire visant un restaurant à Oman. La préparation de ce plat à l’apparence inhabituelle a été vue des millions de fois en peu de temps, suscitant des inquiétudes sur la sécurité alimentaire.

Des spécialistes ont ensuite inspecté le restaurant, prélevé des échantillons des plats préparés et les ont envoyés au laboratoire pour analyse. Selon les premiers résultats, le poulet examiné n’était pas suffisamment cuit et présentait des traces de sang.

Après l’inspection, le restaurant a été temporairement fermé pour non-respect des exigences sanitaires et de sécurité alimentaire. Les autorités ont indiqué que l’établissement ne serait pas autorisé à reprendre son activité tant que les manquements constatés n’auraient pas été corrigés.

Cette affaire montre qu’une vidéo lancée par une méthode de préparation inhabituelle peut, au-delà du buzz sur Internet, entraîner une inspection officielle de l’activité d’un restaurant.