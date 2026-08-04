Base Power lève encore 1 milliard de dollars pour ses batteries domestiques

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Base Power lève encore 1 milliard de dollars pour ses batteries domestiques

La start-up américaine Base Power a levé 1 milliard de dollars supplémentaires pour développer un réseau de systèmes de batteries domestiques destiné à réduire la charge sur les réseaux électriques. Après ce tour de financement de série D, la valorisation totale de l’entreprise a atteint 13 milliards de dollars. ixbt.com rapporte que ces fonds constituent une étape importante, ces dernières années, pour garantir la stabilité de l’approvisionnement énergétique et équilibrer les réseaux. Ixbt.com l’ annonce.

Au cours des dernières années, Base Power a réussi à installer directement chez ses clients plus de 500 MW·soat de capacités de stockage d’énergie. Plutôt que de construire de grandes infrastructures traditionnelles, l’entreprise a opté pour un réseau distribué et installe actuellement environ 100 batteries par jour. Selon les plans des spécialistes, ce rythme devrait doubler d’ici la fin de l’année, avec le lancement quotidien de 8 MW·soat supplémentaires de nouvelles capacités.

Nouvelles technologies et production

Ce nouveau tour de financement intervient moins d’un an après la précédente levée de 1 milliard de dollars. Dans ce contexte d’activité intense sur les marchés financiers, Base Power a également présenté au public sa nouvelle batterie domestique Base Core, fabriquée dans sa propre usine d’Austin, au Texas. Cet appareil peut stocker 39,2 kilsavatt-soat d’électricité, ce qui le place nettement devant les solutions équivalentes de la plupart de ses concurrents sur le marché.

Ces systèmes fonctionnent actuellement avec succès au Texas et dans l’Illinois. Dans ces régions, la demande d’électricité augmente fortement en raison de l’électrification générale de l’économie et de la construction de grands centres de données destinés aux technologies d’intelligence artificielle. Contrairement aux autres entreprises qui installent des batteries domestiques, Base Power propose à ses clients un modèle d’abonnement pratique.

Modèle d’abonnement et sécurité énergétique

Alors que la plupart des entreprises d’installation exigent un paiement initial de plusieurs milliers de dollars, Base Power adopte une approche totalement différente. Dans la région de Houston, par exemple, l’installation d’une batterie coûte 695 dollars, puis l’utilisateur paie 19 dollars par mois et 13,1 cents pour chaque kW·soat consommé. L’entreprise conserve elle-même la propriété des batteries.

Pendant les périodes de forte demande, l’entreprise peut revendre au réseau général l’énergie accumulée. Sur les marchés de l’énergie réglementés, Base Power collabore étroitement avec les fournisseurs de services publics. Ainsi, les clients peuvent contribuer à réduire la charge sur les réseaux locaux tout en alimentant leur domicile sans interruption pendant une journée ou davantage lors des coupures de courant, grâce à une réserve d’environ 40 kW·soat.

Base PowerInvestissementBatterieTechnologieÉnergie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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