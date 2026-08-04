Tottenham doit choisir son nouveau capitaine : Cristian Romero pourrait partir

Le club londonien de Tottenham cherche un candidat sérieux pour le brassard de capitaine, qui devrait être vacant puisque Cristian Romero, leader de la défense et capitaine de l’équipe, est sur le point de partir. L’Inter Milan et l’Atlético de Madrid s’intéressent sérieusement au défenseur argentin, qui a disputé 156 matches en cinq saisons avec le club. La presse anglaise débat vivement de la volonté de la direction de Tottenham d’étudier les offres qui pourraient arriver pour le défenseur central de 28 ans. Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, la période n’a pas été particulièrement favorable à Cristian Romero, nommé capitaine de l’équipe avant la saison 2025-2026. Tottenham a terminé pour la deuxième fois consécutive à la 17e place de la Premier League anglaise, tandis que le joueur a été critiqué en fin de saison après être parti dans son pays. Si ce défenseur expérimenté rejoint un autre club lors du mercato actuel, le nom du prochain capitaine suscite toutes les interrogations.

L’ancien défenseur des Londoniens, Toby Alderweireld, a expliqué à GOAL quelles qualités le futur capitaine devrait posséder. Selon lui, Micky van de Ven, considéré comme l’un des principaux candidats, donne l’image d’un garçon sympathique, mais le capitaine doit avant tout être un joueur qui souhaite rester à Tottenham.

Les principales exigences pour le capitaine

Toby Alderweireld souligne que le nouveau capitaine doit clairement montrer qu’il restera au club durant les prochaines années et gagner la confiance des supporters. Tottenham n’a absolument pas besoin de joueurs qui portent le brassard tout en envisageant de rejoindre une autre équipe. La loyauté et la fiabilité doivent passer au premier plan pour assurer la stabilité du club.

L’ancien joueur a également sévèrement critiqué ceux qui gesticulent sur le terrain, crient à tue-tête et ne jouent les capitaines que pour la galerie. Il a qualifié ces profils de « capitaines alibis ». Pour Alderweireld, un vrai capitaine doit toujours afficher une performance régulière, notée 7 ou 8 sur 10, et montrer l’exemple à ses partenaires par son jeu.

Si Micky van de Ven n’est pas le principal candidat, des joueurs comme James Maddison et Dejan Kulusevski, qui reviennent après de longues blessures, sont également cités parmi les prétendants crédibles à ce rôle. L’entraîneur et la direction de Tottenham devront déterminer le principal leader sur le terrain pour la saison prochaine avant la fermeture du mercato.