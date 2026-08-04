Le premier tigre de l’Amour relâché dans la nature au Kazakhstan

·6·Monde
Le premier tigre de l’Amour relâché dans la nature au Kazakhstan

Dans le cadre d’un projet visant à restaurer la population de tigres de l’Amour au Kazakhstan, le premier tigre a été relâché dans la nature. La femelle adulte nommée Umit a été équipée d’un collier GPS spécial pour suivre ses déplacements.

Selon les informations disponibles, la Russie a remis quatre tigres de l’Amour au Kazakhstan en mai 2026. Leur réintroduction dans la nature constitue l’une des étapes importantes d’un projet visant à restaurer la niche écologique du tigre de Touran, autrefois présent sur le territoire du pays, et à reconstituer la population de prédateurs.

Les spécialistes surveillent en permanence l’adaptation des tigres à leur nouvel environnement. Leur localisation et leurs déplacements sont suivis au moyen de systèmes GPS et satellitaires.

En cas de réussite du projet, il est prévu de former à terme une population stable de tigres de l’Amour au Kazakhstan et de restaurer le rôle des prédateurs dans l’écosystème naturel.

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Charos
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