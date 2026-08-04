DeepSeek présente l’un des modèles de langage les moins chers au monde

La concurrence acharnée sur les prix du marché de l’intelligence artificielle est entrée dans une nouvelle phase. La société chinoise DeepSeek a lancé son nouveau modèle de langage V4-Flash, attirant l’attention des spécialistes du monde entier. Selon ixbt.com, cette solution est devenue l’un des grands modèles de langage les moins chers au monde pour l’exécution de tâches de test, permettant de réduire considérablement les coûts. C’est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la société d’analyse Artificial Analysis, l’exécution d’une tâche de test avec DeepSeek V4-Flash coûte en moyenne 0,03 dollar. Ce chiffre est un niveau record par rapport aux produits concurrents. Ainsi, avec le modèle Claude Fable 5 d’Anthropic, une tâche similaire coûte 3,15 dollars, ce qui montre que le nouveau modèle chinois est plus de 100 fois moins cher dans ce domaine.

Politique tarifaire et coûts de calcul

Les spécialistes soulignent que la simple comparaison du prix des tokens ne donne pas toujours une image exacte. Pour évaluer les coûts réels, le volume de calcul nécessaire au modèle pour générer une réponse joue également un rôle important. Le prix du nouveau modèle par token est lui aussi très abordable : 0,14 dollar pour 1 million de tokens d’entrée et 0,28 dollar pour 1 million de tokens de sortie.

À titre de comparaison, une tâche de test coûte 0,86 dollar avec le modèle Kimi K3 de Moonshot AI, tandis que ce chiffre atteint 1,86 dollar avec le modèle GPT-5.6 Sol d’OpenAI. Cela montre que la nouvelle solution de DeepSeek est devenue l’une des références du marché en matière d’optimisation des coûts.

Fonctionnalités et performances

Initialement disponibles au format preview, DeepSeek-V4-Flash et sa version Pro ont conservé leur structure et leurs dimensions précédentes après leur lancement officiel. Il est à noter que les développeurs se sont contentés de relancer le processus de post-entraînement.

Selon le classement Intelligence Index, V4-Flash a obtenu 50 points sur 100 lors de 9 tests couvrant la programmation, les tâches logiques et les scénarios bureautiques. Ce résultat est équivalent à celui de Google Gemini 3.6 Flash. Il reste toutefois légèrement derrière Kimi K3, qui a obtenu 57 points, ainsi que Claude Opus 5, Claude Fable 5 et OpenAI GPT-5.6, qui ont enregistré des scores encore plus élevés.

Concurrence sur le marché et projets futurs

Rappelons que DeepSeek est devenu mondialement célèbre après le lancement de son modèle R1 au début de 2025. Depuis, l’entreprise a dû faire face à la pression de concurrents redoutables tels que Moonshot AI, MiniMax, Z.AI, ByteDance et Alibaba. La société prépare actuellement le modèle V4-Pro, plus performant, mais sa date de sortie reste secrète.

Parallèlement, Alibaba a également présenté son nouveau modèle phare Qwen3.8-Max, intensifiant encore la concurrence sur le marché chinois de l’intelligence artificielle. Dans ce contexte, les solutions abordables et efficaces proposées par DeepSeek permettent à l’entreprise de préserver et de renforcer sa position.