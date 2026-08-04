Liverpool ne rappellera pas Jarell Quansah malgré ses problèmes défensifs

Malgré une grave crise au poste de défenseur central, le club anglais de Liverpool n'a pas l'intention d'activer l'option de rachat de son ancien joueur Jarell Quansah. Selon talkSPORT, la direction des Reds considère que renforcer d'autres secteurs de l'effectif sur le marché des transferts est prioritaire. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, se trouve actuellement dans une situation très compliquée avant le début de la nouvelle saison. Le technicien a reconnu ouvertement que son équipe manquait de joueurs en défense centrale. Jo Gomez, blessé lors de la victoire 4-2 contre Sunderland en match amical de préparation, devrait manquer la première journée de Premier League.

Cette absence a encore aggravé les problèmes déjà présents dans le secteur défensif. Auparavant, les jeunes talents Jeremi Make et Giovanni Leoni étaient en phase de récupération après des blessures de longue durée, privant ainsi l'entraîneur de défenseurs centraux expérimentés.

Pénurie de défenseurs

Le club avait renforcé sa défense en dépensant 60 millions de livres sterling pour Jeremi Make, recruté à Rennes au début de l'année. Toutefois, le joueur de 21 ans n'a toujours pas pu faire ses débuts avec Liverpool, car il ne s'est pas complètement remis d'une grave blessure à l'épaule. De son côté, Giovanni Leoni, 19 ans, recruté à Parme comme doublure à long terme de Virgil van Dijk, n'a plus joué depuis septembre dernier.

En outre, Ibrahima Konaté a rejoint le Real Madrid en tant qu'agent libre en juin, ce qui a encore réduit les options défensives de l'équipe. Van Dijk étant actuellement en congé supplémentaire, les possibilités d'Andoni Iraola sont devenues encore plus limitées.

Selon Goal.com, cette pénurie de joueurs s'est clairement manifestée lors du match amical contre Leeds. L'entraîneur a alors été contraint d'aligner dans l'axe le jeune Ifeanyi Nduke, qui ne peut pas participer aux matchs officiels en raison de problèmes de visa de travail, aux côtés de Luke Chambers, habituellement arrière gauche, et de Mor Talla Ndiaye, 18 ans.

Les priorités de la politique de transferts

Selon le contrat, Liverpool disposait du droit de racheter pour 70 millions de livres sterling l'international anglais vendu l'été dernier. Cette somme représente exactement le double du montant payé par le club lors de la vente du joueur. Cependant, la direction préfère actuellement consacrer ces fonds au renforcement d'autres postes en difficulté.

Ainsi, Liverpool, confronté à une véritable hécatombe de blessures en défense, devra explorer d'autres options tactiques lors du mercato hivernal ou estival. La manière dont Andoni Iraola sortira l'équipe de cette épreuve difficile constituera son principal défi.