NASA et Roscosmos veulent prolonger leur coopération sur l’ISS

L’Administration nationale de l’aéronautique et de l’espace des États-Unis (NASA) prévoit de prolonger avec la société d’État russe Roscosmos l’accord sur les vols conjoints vers la Station spatiale internationale (ISS). Cette importante coopération devrait être prolongée d’un an à un an et demi. Cette information est rapportée par Ixbt.com qui l’indique.

Selon ixbt.com, Dana Weigel, responsable des programmes de la NASA consacrés à l’orbite terrestre basse, l’a annoncé lors d’une conférence de presse à Houston. Selon elle, les parties travaillent actuellement à prolonger de 1 à 1,5 an la durée de l’accord existant.

Perspectives et limites de l’accord

Interrogée par les journalistes sur la question de savoir si l’accord resterait en vigueur jusqu’en 2030, date prévue de la fin des activités de l’ISS, Weigel a souligné qu’aucun accord d’une durée aussi longue n’existait pour le moment. La représentante de l’agence a indiqué que le programme de vols croisés entre les deux pays faisait actuellement l’objet de discussions étape par étape.

La conférence de presse a également abordé la possibilité d’intégrer le vaisseau spatial habité Starliner de Boeing à ce programme de vols croisés. Selon Weigel, cette question n’est pas encore à l’ordre du jour, car le vaisseau n’a pas encore achevé la certification nécessaire.

Problèmes techniques et mesures de sécurité

Selon la représentante américaine, la NASA discutera ultérieurement avec Roscosmos de la future participation du vaisseau Boeing Starliner. Cette décision s’explique par les difficultés techniques survenues lors du vol d’essai de juin 2024.

Rappelons que le vaisseau Boeing Starliner avait rencontré de graves problèmes pendant ce vol d’essai. Le vaisseau a finalement été renvoyé sur Terre sans astronautes, tandis que les astronautes de la NASA Barry Wilmore et Sunita Williams ont dû rester à bord de l’ISS bien plus longtemps que prévu. Ils sont ensuite revenus sur Terre à bord du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX.