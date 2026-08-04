Runware présente un centre de données mobile pour l’intelligence artificielle

Runware, une entreprise spécialisée dans l’infrastructure d’intelligence artificielle, a officiellement annoncé son premier centre de données modulaire, baptisé Sonic Inference Pod. Cette solution a été conçue comme une unité unique et transportable, capable de fonctionner aux côtés de grands centres hyperscale et d’être installée n’importe où, répondant ainsi à une demande importante du marché technologique actuel. C’est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans un entretien accordé à TechCrunch, le fondateur et PDG de Runware, Flaviu Radulescu, a souligné que cette puissance de calcul distribuée devrait dominer à l’avenir. Selon lui, les nouveaux pods offrent un traitement de données et des capacités d’inférence de haute qualité à un coût inférieur à celui des plateformes serverless traditionnelles et des clouds GPU.

Les avantages et la rapidité du système modulaire

Alors que la construction de centres de données traditionnels peut prendre des mois, voire des années, les modules de Runware peuvent être déployés rapidement. Le système peut être installé partout où l’électricité est disponible et s’adapte rapidement aux nouveaux équipements. De plus, ces pods ne consomment pas d’eau, mais utilisent un système de refroidissement en circuit fermé qui peut être construit en quelques jours.

À ce jour, 10 pods de ce type sont opérationnels aux États-Unis, en Europe et dans la région Asie-Pacifique. L’entreprise fournit des services à des organisations comme Higgsfield AI et Wix et dispose de 160 sites prêts à accueillir une future expansion de son infrastructure.

Concurrence avec les grands centres et sécurité

Selon certaines informations, de grands laboratoires comme OpenAI cherchent à construire d’immenses centres aux États-Unis et envisagent même des accords d’une valeur de centaines de milliards de dollars. Radulescu ne considère toutefois pas ces projets comme des concurrents pour ses pods, car la flexibilité du système modulaire et la répartition du travail sur le réseau constituent ses principaux avantages.

Chaque pod fonctionne comme une partie d’un réseau unifié. Si un appareil tombe en panne pour une raison quelconque, seul le fonctionnement de ce pod est interrompu, et non celui de l’ensemble du site ; le trafic est automatiquement redirigé vers d’autres capacités. Il est également possible de réserver des pods distincts pour certains clients.

Ressources et projets futurs

La forte consommation d’énergie et de ressources des centres d’intelligence artificielle suscite divers débats dans la société. Runware prévoit à terme de faire fonctionner l’ensemble de son infrastructure avec des sources d’énergie entièrement renouvelables, mais sa direction reconnaît que cet objectif ne pourra pas être atteint immédiatement.

Radulescu a souligné que d’autres entreprises ne pourraient pas rapidement copier cette technologie en raison de la complexité de la conception des appareils et des schémas, ajoutant que la mission principale était de fournir une inférence de qualité. En décembre, l’entreprise avait levé 50 millions de dollars lors d’un financement Series A afin d’étendre ses capacités.