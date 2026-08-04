Une dispute autour du bétail tourne à l’affrontement sanglant : un tracteur fonce sur des personnes

Dans la province turque de Malatya, une dispute a éclaté entre deux familles au sujet de l’élevage du bétail. Commencée par un échange verbal, la querelle s’est rapidement transformée en rixe générale. Les parties se sont affrontées à coups de pierres et de bâtons.

Au plus fort de la dispute, l’un des participants a conduit un tracteur en direction des personnes présentes. Les images montrent deux hommes s’écarter au dernier moment, évitant de justesse de passer sous le tracteur.

Un garde rural, tombé du tracteur pendant l’incident, a été grièvement blessé. Il a été transporté à l’hôpital par les services d’urgence.

Les forces de l’ordre ont ouvert une enquête sur cet incident survenu à Malatya. Les agissements des participants à la rixe et du conducteur du tracteur devraient faire l’objet d’une évaluation juridique.