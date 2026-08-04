Manchester United et Chelsea se disputent Jon Lucumí

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Manchester United et Chelsea se disputent Jon Lucumí

Les grands clubs de Premier League anglaise, Manchester United et Chelsea, ont commencé à s’activer pour recruter le défenseur central de Bologne, Jon Lucumí. Selon Quotidiano Sportivo, la valeur du transfert du joueur colombien s’élève à 25 millions d’euros, un montant jugé abordable par les deux cadors. À ce sujet, Goal.com rapporte l’information.

Le défenseur, qui vient de fêter ses 28 ans, est lié à Bologne jusqu’à l’année prochaine. Le club italien est contraint de vendre le joueur lors de cette fenêtre de transferts afin de ne pas le perdre gratuitement comme agent libre la saison prochaine. Les Diables Rouges auraient déjà entamé les premières démarches pour obtenir sa signature.

La nécessité de renforcer la défense

La direction de Manchester United souhaite renforcer davantage le secteur défensif de l’équipe et élargir ses options avant la nouvelle saison. Alors qu’il se trouve au sommet de sa carrière, Jon Lucumí pourrait représenter une véritable bonne affaire pour le club s’il s’adapte rapidement aux exigences de la Premier League. L’intensité du football anglais exige une préparation de haut niveau de la part d’un défenseur central expérimenté.

De son côté, Chelsea, le club londonien, suit également de près le défenseur colombien afin de résoudre ses problèmes en défense. Après une saison marquée par de nombreuses erreurs défensives, les Blues doivent rapidement réorganiser leur arrière-garde s’ils veulent lutter pour des trophées la saison prochaine et retrouver la Ligue des champions.

Les facteurs clés du transfert

Les deux clubs anglais disposent des moyens financiers nécessaires pour payer sans difficulté les 25 millions d’euros du transfert. Toutefois, la décision finale dépendra des ambitions et des projets personnels du joueur. À 28 ans, le défenseur se trouve à une étape importante de sa carrière, ne souhaite pas rester sur le banc d’un grand club et recherche la garantie d’un temps de jeu régulier dans le onze de départ.

L’avenir du joueur dépendra de l’équipe qu’il choisira et du projet que les entraîneurs lui proposeront. Bologne espère parvenir rapidement à un accord grâce à un prix jugé raisonnable. La rivalité entre Manchester United et Chelsea montre que la fenêtre estivale des transferts entre dans sa phase la plus intense.

Manchester UnitedChelseaJon LucumíTransfertPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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