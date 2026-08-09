Un lion de mer est monté sur un bateau de pêcheurs et s’est endormi dans un lit

Un événement insolite s’est produit en Argentine. Un lion de mer est monté discrètement sur un bateau de pêcheurs, s’est installé dans l’un des lits où l’équipage se repose et s’est confortablement endormi.

Plus étonnant encore, le bruit qui régnait autour de lui n’a pas réussi à perturber son doux sommeil. Au contraire, il a tenté de se caler encore plus confortablement contre l’oreiller pour continuer à dormir.

Surpris par le comportement de cet « invité » inattendu, les membres de l’équipage ont filmé la scène.

Selon les informations disponibles, les lions de mer comptent parmi les mammifères marins dotés des capacités intellectuelles les plus développées. Les spécialistes soulignent que leur comportement présente de nombreux points communs avec celui des chiens.