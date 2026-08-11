Des dispositifs alimentés par l’IA lancés à Dubaï pour nourrir les animaux errants

La municipalité de Dubaï a lancé des dispositifs intelligents d’alimentation baptisés « Ehsan Stations » pour aider les animaux errants. Cette initiative, unique dans la région, utilise l’intelligence artificielle pour identifier les animaux, recueillir des informations à leur sujet et distribuer la nourriture en conséquence. L’information a été rapportée par la publication de Dubai Municipality.

Douze dispositifs doivent d’abord être installés à travers Dubaï. Dix seront placés dans des parcs publics et deux autres dans des zones appartenant à Dubai Holding. Le système peut identifier les chats errants et d’autres animaux, puis leur distribuer automatiquement de la nourriture.

L’initiative vise également à réduire les cas d’alimentation désordonnée des animaux errants. En effet, la nourriture laissée sans contrôle peut nuire à la propreté des espaces publics et à l’image de la ville. Les dispositifs intelligents contribuent à nourrir les animaux de manière régulière et organisée.

Le projet est actuellement en phase d’essai et l’efficacité des dispositifs sera évaluée. Les responsables étudient la possibilité d’améliorer davantage le système et de l’utiliser à l’avenir pour gérer la population d’animaux errants.